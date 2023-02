Gratka dla linuksiarzy. Oto KDE Plasma 5.27 i mnóstwo nowości

Linuksiarze, szczególnie ci związani ze środowiskiem graficznym KDE mają swoje małe święto. Wydano bowiem KDE Plasma 5.27, które poza - oczywistą zmianą numeracji w wersji - przynosi bardzo atrakcyjne nowości. Trzeba przyznać, że tym razem odbyło się to z przyjemnym i niemałym rozmachem.

Najnowsze wydanie Plasmy tradycyjnie przynosi szereg nowych funkcji, które zwiększają komfort użytkowania i wydajność, a także poprawki wydajności i stabilności. Jednym z najważniejszych elementów KDE Plasma 5.27 jest możliwość dostosowania tapety ekranu blokady, co jest długo oczekiwaną funkcją dla wielu użytkowników. Wydanie zawiera również nową funkcję kolorów nocnych, która redukuje niebieskie światło emitowane przez ekrany, aby zmniejszyć zmęczenie oczu.

KDE Plasma 5.27 oferuje także nowe narzędzia do zarządzania wirtualnymi pulpitami, z możliwością grupowania okien i łatwego przenoszenia ich pomiędzy różnymi pulpitami. Nowe narzędzia wirtualnego pulpitu pomagają użytkownikom pozostać zorganizowanym i skupionym, pozwalając na lepszą wielozadaniowość. Kolejną nową funkcją w KDE Plasma 5.27 jest ulepszona obsługa wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości DPI, co ułatwia korzystanie z niej na nowoczesnych ekranach o wysokiej rozdzielczości. Ta funkcja jest szczególnie ważna dla użytkowników, którzy wymagają dużej powierzchni ekranu, takich jak programiści lub projektanci. Jednak tę zmianę docenią również wszyscy ci, którzy oczekują ponadprzeciętnej adaptowalności środowiska pracy, nie ograniczajmy się więc do konkretnych zawodów i profesji.

Inne godne uwagi ulepszenia w KDE Plasma 5.27 to nowy menedżer plików, który zawiera teraz opcję wyświetlania ukrytych plików, oraz nowa wersja menedżera plików Dolphin, która zawiera lepszą obsługę przeglądania serwerów zdalnych. Linux, a przy okazji też i KDE stoją funkcjami dedykowanymi dla osób, które zarządzają zasobami na serwerach - nie dziwi mnie więc takie usprawnienie.

Ogólnie rzecz biorąc, najnowsze wydanie KDE Plasma jest znaczącym krokiem naprzód dla popularnego linuksowego środowiska graficznego. Nowe funkcje i ulepszenia oferują szereg korzyści dla użytkowników, czyniąc je łatwiejszym w użyciu, bardziej produktywnym i przyjemniejszym. Dzięki ciągłemu skupianiu się na doświadczeniach użytkowników i innowacjach, KDE Plasma pozostaje w dalszym ciągu jednym z najbardziej popularnych i szanowanych środowisk graficznych w społeczności linuksowej.

Pewne jest jedno: potrzebuję nieco więcej czasu z KDE Plasma

Nowa wersja środowiska jest naprawdę atrakcyjnym pakietem zmian, które ucieszą niejednego maniaka Linuksów. Lista nowości jest całkiem długa. Jednak nie ma szans, aby skorzystać z tego tu i teraz - KDE Plasma 5.27 na pewno będzie częścią nowej wersji Ubuntu 23.04 Lunar Lobster. Pozostanie nam więc poczekać do kwietnia na możliwość pobawienia się tym interfejsem - jak na razie możemy pocieszyć się jedynie zapowiedzią oraz sporą liczbą materiałów wprost od deweloperów.