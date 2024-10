uBlock Origin nie działa w przeglądarce Google Chrome. Nie skorzystasz już z tego Adblocka

Google coraz poważniej zaczyna walczyć z oprogramowaniem, którego celem jest blokowanie reklam. O tym, że robi to z coraz większa intensywnością na YouTube informujemy na bieżąco.

Wygląda jednak na to, że może też chcieć namieszać w przypadku najpopularniejszej przeglądarki. Efektem ich najnowszych działań jest... zablokowanie wtyczki uBlock Origin w przeglądarce Google Chrome. Została ona automatycznie dezaktywowana wszystkim użytkownikom. Oficjalnym wytłumaczeniem ze strony Google jest wdrażanie nowego standardu wtyczek: Manifest V3.

Google rzuca rękawice adblokom. Uniemożliwia uruchomienie uBlock Origin w Google Chrome

Wtyczka została automatycznie dezaktywowana użytkownikom przeglądarki Google Chrome. Jeżeli myślicie, że wystarczy po prostu zajrzeć do ustawień by ją ponownie włączyć to... nic z tych rzeczy. Przeglądarka informuje użytkowników, że nie ona dłużej wspierana.

Co dalej? Cóż -- Google zablokowała uBlock Origin, ale na tę chwilę pozostawiła w spokoju młodsze rodzeństwo: uBlock Origin Lite. Twórcy oprogramownia mówią jednak wprost, że może ono być mniej efektywne w działaniu - ale lepszy rydz, niż nic. Jest też więcej zabawy z jego instalacją, bowiem wszystko trzeba robić ręcznie.

Przedstawiciel Google w oficjalnym stanowisku wysłanym redakcji The Verge poinformował, że ponad 93% rozszerzeń dostępnych w Google Chrome jest zgodna z nowym standardem. Co więcej: pośród najpopularniejszych aplikacji do blokowania oprogramowania -- większość jest dostosowana do Manifest V3. Nie zmienia to jednak faktu, że wspomniany standard sprawia, że znacznie trudniej będzie im blokować reklamy z równie wysoką efektywnością jak dotychczas.

Szykują się ciekawe zmiany, które bez wątpienia dotkną wielu użytkowników. uBlock Origin może być dopiero początkiem prawdziwego wojowania z oprogramowaniem, którego celem jest blokowanie reklam.