Google znane jest z tego, że nie boi się eksperymentowania nawet w swoich najbardziej flagowych produktach. A do takich bez wątpienia zalicza się przeglądarka Google Chrome, która jest największym tego typu produktem na całym świecie.

Kilka lat temu internetowy gigant przedstawił grupy kart na Androidzie, które można było w łatwy i przystępny sposób udostępnić dalej. Funkcja ta jednak zniknęła z przeglądarki w 2021 roku. Pojawiły się jednak informacje na temat tego, że opcja ta w niedalekiej przyszłości miałaby powrócić i ponownie zostać oddana w ręce użytkowników.

Dzielenie się grupami kart powróci do Chrome'a na Androida? Wszystko na to wskazuje

Kilka lat temu z nieznanych nikomu przyczyn, Google zdecydowało się usunąć wspomnianą funkcję ze swojej przeglądarki w wydaniu na Androida. I szczerze mówiąc - raczej nikt nie miał wielkich nadziei związanych z jej powrotem. A tu niespodzianka, jak wynika z informacji którymi podzielił się użytkownik X (dawniej Twittera), @Leopeva64, gigant miałby pracować nad jej wielkim powrotem:

Jak widać na załączonych materiałach - wszystko to będzie dziecinnie proste w obsłudze i stworzony zestaw kart można będzie udostępnić za pośrednictwem jednego przycisku. Wystarczy wybrać opcję udostępnić - wskazać adres e-mail użytkownika któremu chcemy wysłać zaproszenie... i gotowe!

Wielki powrót, który sporo ułatwi

Może i nie jest to funkcja z której każdy korzysta na co dzień, ale bez wątpienia jest to jedna z opcji które potrafią być przydatne. Zwłaszcza przy większym researchu czy planowaniu czegoś w większej grupie.

Nie wiadomo jednak kiedy opcja ta trafi ponownie do wszystkich. Na tę chwilę nie działa ona jeszcze nawet w Chrome Canary - prawdopodobnie więc od jej premiery dzieli nas jeszcze co najmniej kilka tygodni.