Nowa funkcja w Chromie. "Dlaczego chcesz to pobrać?". Złośliwe

Bezpieczeństwo w sieci to obszerny temat, który w dzisiejszych czasach jest właściwie omawiany całą dobę. Dotyczy on już, w zasadzie, każdego aspektu naszego życia. Publikowania zdjęć siebie lub innych osób, treści pisanej na portalach społecznościowych, a nawet warto się czasem zastanowić czy i prywatna wiadomość nie może zostać wykorzystana przeciwko nam. Wszystko to, jeżeli nie jest wykonywane bezpośrednio w aplikacji, jest duża szansa, że dzieje się w przeglądarce. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi podczas przeglądania treści w internecie to nie jest błacha sprawa, o czym doskonale wie Google, twórca najpopularniejszej przeglądarki na świecie, Chrome’a.

Zastanowisz się przed kolejnym krokiem

Nadchodzi kolejny etap minimalizujący zagrożenie, które może nas uchronić przed konsekwencjami czyjejś złej woli. Jest to rozwinięcie ochrony, którą firma wprowadziła dwa lata temu, gdy zadebiutowało blokowanie plików z serwerów http. Obecnie pobieranie zostanie zatrzymane i pozostanie jedynie usunąć tę informację z historii przeglądarki lub wymusić pobranie.

Z kolejną wersją Chrome’a, gdy ten sprawdzi plik i uzna za niebezpieczny, wyskoczy czerwony ekran ostrzegawczy. Co ciekawe, nie będzie to po prostu sama informacja. Ktoś miał głowę na karku. Z doświadczenia wiadomo, że łatwo się komunikaty przeklikuje. Zatem ciekawie jest zobaczyć, że Google spróbuje zatrzymać użytkownika, a nawet zmusić go do przemyślenia swojej decyzji.

Zatrzymaj się i powiedz dlaczego chcesz to pobrać

Na początku pojawi się informacja już znana użytkownikom, którzy mieli nieprzyjemność trafić na plik chcący namieszać w posiadanych urządzeniach. Ten plik zawiera złośliwe oprogramowanie lub pochodzi z podejrzanej strony. Nowość zaczyna się natychmiast po tej tradycyjnej treści. Chrome zatrzyma i zapyta, dlaczego w ogóle ten plik ma zostać pobrany? Zrobi to w formie, delikatnie złośliwej ankiety.

Powiedz nam dlaczego w ogóle chcesz pobrać ten plik?

- Stworzyłem ten plik

- Ufam tej stronie

- Przyjmuję podjęcie ryzyka

Metoda jest bardzo prosta, ale w tej prostocie jest metoda i na pewno przytrzyma dłużej, niż dotychczasowy komunikat.

Z Chromem jest bezpieczniej

Google dba o to, aby Chrome regularnie dostawał aktualizacje zwiększające nie tylko komfort, lecz właśnie ochronę. Dwa lata temu, firma była mocno zaangażowana w promowanie szyfrowania https. Ślad tych działań widzimy do dzisiaj, gdy przy adresie świeci zielona kłódka. Mały akcent, ale niosący silny komunikat, że danej stronie można zaufać. Głośno było także o zwiększeniu częstotliwości aktualizacji, aby jeszcze szybciej odpowiadać na mnożące się zagrożenia ze strony hackerów. Co więcej, zespół ds. zabezpieczeń Google, pracuje pod płaszczem narzędzia Google Bezpieczne Przeglądanie, które w tej chwili chroni pięć miliardów urządzeń na całym świecie. W tym co najważniejsze z perspektywy użytkownika, dba o bezpieczeństwo podczas korzystania z Chrome’a i poczty gmail. Bezpieczne Przeglądanie, monitoruje strony i ruch w sieci, dzięki czemu, jeżeli natrafimy na portal, który w ich raporcie jest przedstawiony jako potencjalnie niebezpieczny, ostrzeże swojego użytkownika. Przestroga na pewno nie zostanie pominięta, bo nagle zostanie na cały ekran, wyświetlona ogromna informacja. Efekt jest wzmocniony czerwonym tłem, które pewnie gdyby mogło, to wykrzyczałoby „zagrożenie!”. Czyli łatwo dostrzec, że w końcu zostaną ujednolicone komunikaty bezpieczeństwa. Estetycznie? Bardzo, czy skutecznie? To już pokażą raporty.

Źródło: ghacks.net