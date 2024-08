Chrome na Androidzie ze znakomitą nowością. Mała rzecz, a ucieszy wielu!

Chrome na Androida z każdą aktualizacją nie tylko się rozwija, ale też oferuje coraz więcej funkcji dzięki którym korzysta się z przeglądarki wygodniej niż kiedykolwiek wcześniej. I choć dla wielu może ona okazać się sporym zaskoczeniem - to sam nie mam najmniejszych wątpliwości, że nowość którą oferuje Chrome 128 jest jedną z tych, za którą spore grono użytkowników doceni aktualizację. To jedna z tych małych, na pozór nieistotnych, zmian, które sprawią że korzystanie z przeglądarki staje się po prostu wygodniejsze.

Nowa reakcja smartfona przy odświeżaniu smartfona. Chrome 128 przynosi świetną zmianę!

Małe-wielkie zmiany w interfejsach i sposobie korzystania z urządzeń to ulubione aktualizacje wielu z nas. Chrome 128 przynosi nową opcję związaną stricte z odświeżaniem strony. Gest ściągania palcem ku dołowi - znamy już chyba wszyscy. Znamy również charakterystyczną animację oraz obserwujemy pasek ładowania tuż pod oknem wyszukiwania. Teraz jednak najpopularniejsza przeglądarka na świecie przynosi jeszcze jedną nowość w wersji na Androida: haptyczną wibrację. To właśnie dzięki niej nie będziemy mieć żadnych wątpliwości, że udało się odświeżyć stronę którą właśnie oglądamy.

Nowa opcja jest dostępna w najświeższej wersji aplikacji: Google Chrome 128. Ta powoli trafia do użytkowników na całym świecie, ale Google jak zwykle rozkłada jej dystrybucję na kilka etapów. Dlatego jeżeli wciąż nie widzisz aktualizacji w Sklepie Google Play to nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości. Nowa wersja falami trafia do użytkowników i kwestią najbliższych kilku dni jest jej udostępnienie szerszemu gronu!