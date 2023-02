Polski oddział Ubisoft zaraz się zamknie? Tak mówią przecieki

Otwarcie oficjalnego przedstawicielstwa międzynarodowej korporacji w naszym kraju to zawsze duże wydarzenie, ponieważ oznacza to, że firma dostrzega i poważnie traktuje nasz rynek. Wystarczy zobaczyć, co dzieje się przy premierze chociażby Pixeli, gdzie większość komentarzy dotyczy faktu, że Google wciąż traktuje Polskę po macoszemu. Jednak ze względu na to, że nie byliśmy, nie jesteśmy i nie będziemy nigdy przesadnie dużym rynkiem zbytu, kiedy korporacja szuka oszczędności, bardzo często szuka ich właśnie w takich miejscach.

Czy polski oddział Ubisoft jest do zamknięcia?

Jak podaje na swoim Twitterze dziennikarz i publicysta Marcin Kosman, dni polskiego oddziału marki są już policzone i że Ubisoft, po EA, będzie kolejnym światowym wydawcą i producentem, który zamknie swoje biuro w naszym kraju.

Powodem takiej zmiany są oczywiście pieniądze i Ubisoftowi zwyczajnie zapewne nie opłaca się utrzymywanie polskiego oddziału. Z resztą, Marcin Kosman potwierdza, że firma szuka oszczędności w związku z tym że firma od dwóch lat boryka się z problemami.

Co to oznacza dla polskich graczy? Cóż, w kwestii gier zapewne niewiele się zmieni, ale komunikacja z producentem w takim wypadku stanie się wyraźnie utrudniona. Firma jest też bardzo aktywna w social mediach, szczególnie pod kątem Ubisoft+, więc zakładam, że i ten aspekt może się skończyć. Miejmy jednak nadzieje, że bez polskiego oddziału nie ucierpią takie kwestie, jak chociażby jakość lokalizacji gier na nasz rynek.