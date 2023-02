Tomb Raider Reloaded. Nowe przygody Lary Croft wystartują już w lutym!

Lara Croft to ikona gier wideo. Była pierwszą kobiecą postacią w branży, o której usłyszał mainstream. Była też prawdopodobnie pierwszą postacią ze świata popkultury, której cosplay zobaczyłem — a w polskich magazynach o grach nigdy nie brakowało zdjęć pięknych kobiet przebranych za Larę. Seria Tomb Raider miała lepsze i gorsze momenty — ale myślę, że większość zgodzi się, że po resecie serii w 2013 trudno było się do czegokolwiek przyczepić. Nawet spin-offy (świetny, wydany w 2010 Lara Croft and the Guardian of Light oraz dewbiutujące na mobile łamigłówki Lara Croft Go, które później trafiły także na "duże" sprzęty) okazywały się strzałem w dziesiątkę i potrafiły wciągnąć na wiele godzin. Dlatego mam cichą nadzieję, że najnowsza gra mobilna — Tomb Raider Reloaded — również nie zawiedzie.

Chwyć kultowe podwójne pistolety Lary i przygotuj się na międzynarodową przygodę w tej inspirowanej oryginalną serią Tomb Raider grze! Przejdź przez złote, łukowe drzwi do zdradliwych podziemnych grobowców, przemierzaj niebezpieczne górskie jaskinie, tętniące zielenią dżungle i lśniące wodospady.

Podczas swojej misji będziesz unikać ukrytych pułapek, odkrywać starożytne relikty, rozwiązywać różnorodne zagadki i mierzyć się z różnymi wrogami oraz bossami (czy słyszę tyranozaura?) – zarówno nowymi, jak i znanymi z serii Tomb Raider, w tym z krwiożerczymi wilkami, jadowitymi wężami, przerażającymi golemami oraz magicznymi żywiołakami! Rozgrywka wykorzystuje proceduralnie generowane poziomy w stylu roguelike, co zapewnia nowe i zróżnicowane wrażenia podczas każdego podejścia. W miarę postępów na poszczególnych poziomach będziesz zbierać zdolności i premie, takie jak przeszywające strzały, premie do doświadczenia, rzuty granatami i strzały z łuku, aby móc generować potężniejsze ataki, szybciej awansować postać na kolejne poziomy oraz zadawać większe obrażenia. Jeśli polegniesz podczas zmagań, nie wszystko stracone! Otrzymasz skrzynię pełną monet oraz punktów doświadczenia, aby ulepszyć strój i arsenał Lary, co zwiększy twój atak oraz liczbę PZ.

— czytamy w opisie gry na platformie Google Play. Jak widać, ma to być zupełnie nowe podejście do historii Lary Croft. Bo oto pierwszy raz przygody pięknej pani archeolog będą roguelike'iem — a jako miłośnik takiego podejścia do gatunku, jestem bardzo zaintrygowany jak wypadną w praktyce. Trailer z rozgrywką wygląda naprawdę solidnie, co jeszcze bardziej zaostrza apetyt. Za produkcję odpowiedzialna jest ekipa z CDE — czyli pracującego nad grami mobilnymi działu Crystal Dynamics.

Premiera gry już niebawem — 14 lutego. Już teraz w sklepach App Store i Google Play przygotowane są dedykowane produktowi strony. Warto też mieć na uwadze, że jeżeli jesteście subskrybentami Netfliksa, to gra dostępna będzie w ramach ich projektu Gry Netflix. Bez reklam i mikropłatności.