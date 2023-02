Gracze FIFY mawiają, że serwery największej gry piłkarskiej są postawione na ziemniaku. Dlaczego? Bo opóźnienia, lagi i dziwne błędy w rozgrywce online to w zasadzie chleb powszedni i jeden z charakterystycznych elementów. Jednak wczoraj właściciele wirtualnych klubów nie zmagali się jedynie z drobnymi usterkami, a z całkowitą niedostępnością najważniejszego trybu.

Division Rivals niedostępne przez kilka godzin

Jeśli na poważnie grałeś kiedykolwiek w FIFE, to zapewne wiesz, że liczy się tylko Ultimate Team. Pozostałe warianty rozgrywki są jedynie odskocznią od prawdziwego obowiązku, jakim jest osiągnięcie najwyżej rangi w Lidze Weekendowej. Zanim jednak dołączymy do rozgrywek dla totalnych tryhardów, konieczne będzie zdobycie wymaganej ilości punktów w Division Rivlas, czyli regularnych rozgrywkach online, które nie tylko zapewniają nagrody tygodniowe i realizowanie zadań dziennych, ale też dostarczają cennych punktów kwalifikacyjnych. I to właśnie ten tryb padł wczoraj na długie godziny. Wczorajszego wieczora gdy próbowałem dołączyć do meczu, moim oczom ukazał się poniższy komunikat.

Co ciekawe dotyczył tylko trybu Division Rivals, a mecze towarzyskie i drafty były dostępne, choć też są to spotkania rozgrywane w trybie wieloosobowym.

Źródło: Downdetector

Gracze w serwisie downdetector zgłaszali setki problemów z działaniem serwerów, a wątek „ea servers down” na Twitterze nie pozostawiał wątpliwości.

Sytuacji nie poprawiał fakt, że do awarii doszło tuż przed czwartkowym rozdaniem nagród tygodniowych, które w ulepszonej wersji wymagają osiągnięcia 8 wygranych – a tych, przez usterkę, wielu graczy dobić nie mogło. Problemy trwały przez kilka godziny, zwłaszcza w wersji konsolowej. Obecnie awaria wydaje się zażegnana.

Stock image from Depositphotos