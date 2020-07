Ubisoft nie planuje podwyżek. Nowy Assassyn wciąż za mniej niż 300 PLN

W tym roku Ubisoft nie podniesie cen gier – przynajmniej póki co

Portfolio Ubisoftu pęka w szwach od uwielbianych marek, po które do sklepów ustawiają się kolejki. Daleko szukać nie trzeba — Assassin’s Creed to niewątpliwie jedna z takich marek, a zapowiedziana na 17. listopada 2020 roku premiera nowej części Assassin’s Creed Valhalla to dla wielu graczy będzie małe święto. A niespełna miesiąc wcześniej (17 października 2020) do sklepów ma trafić Watch Dogs: Legion, które na dotychczasowych materiałach wyglądało naprawdę fajnie. I w świetle zapowiedzianych przez 2K (i zwiastowanych dla całej reszty gier) podwyżek — CEO Ubisoftu przekazał naprawdę dobrą wiadomość. W tym roku gigant zaoferuje swoje tytuły w takich samych cenach, jak w poprzednich generacjach. Mowa jednak o grach świątecznych, w domyśle — wydanych do końca tego roku. Nie wiadomo więc czy to samo tyczyć będzie się zapowiedzianego na luty przyszłego roku Far Cry 6.

Dobre informacje w trudnych dla wydawcy czasach

Jako gracz — te deklaracje mnie cieszą, choć jestem z tych którzy są święcie przekonani, że tylko kwestią czasu jest nim wszyscy duzi rynkowi gracze podniosą ceny. Ale biorąc pod uwagę dyskusję na temat warunków pracy w firmie i oskarżenia (obecnych oraz byłych) pracowników — trudno nie patrzeć na tę decyzję także z perspektywy PRowego ocieplania wizerunku. Tym bardziej, że wiadomość od Yvesa Guillemota mówiąca o świątecznych cenach — i tym, że obecnie na tym się koncentrują — są bardzo zachowawcze i… no chciałbym się mylić, ale widzę to bardziej jako zapowiedź nadchodzących zmian. Póki co — firma chce jednak przeczekać burzę która się wokół niej toczy. A później… później się zobaczy, a ewentualnie braki odrobi DLC albo innymi formami monetyzacji, których z każdym rokiem przecież przybywa.