Wielki hit trafił właśnie do polskiej biblioteki Netflixa!

Hades trafił do katalogu gier Netflixa. Co warto wiedzieć o produkcji Supergiant Games?

Hades to jeden z hitów, który na komputery i konsole wślizgnął się nagle i niemal od wejścia porwał graczy na całym świecie. Wspaniały przedstawiciel gatunku roguelite to idealny przykład gry, w której jeszcze tylko jedna próba po każdej śmierci jest jak narkotyk i przykuwa do zabawy na wiele godzin. Walka z kolejnymi przeciwnikami i pokonywanie losowo wygenerowanych lochów daje ogrom frajdy i mimo upływu lat — ani trochę się nie zestarzał. Wciąż daje równie wiele frajdy i nadal nie sposób się od niego oderwać po krótkiej chwili. A kto grał, ten wie, że pierwsze przejście to tak naprawdę dopiero początek.

Niestety — nic się nie zmieniło od jesiennych zapowiedzi i Hades w bibliotece gier Netflix Games dostępny jest wyłącznie na urządzenia Apple — czyli te z systemami iOS oraz iPadOS. Użytkownicy Androida muszą obejść się smakiem. Na iPhone'ach oraz iPadach można cieszyć się jednak płynną rozgrywką w cieszących oko 60 klatkach na sekundę, a także opcją dostosowania sterowania do własnego widzimisię. Nie zabrakło także wsparcia dla zewnętrznych kontrolerów oraz zapisów w chmurze, by płynnie przenosić się pomiędzy urządzeniami. Ze względu na specyfikę tamtejszej rozgrywki, granie na panelu dotykowym może okazać się dość bolesne, dlatego też jeśli chcecie faktycznie wyruszyć ku przygodzie w tamtejszych lochach, warto sięgnąć po dodatkowy pad lub kontroler typu Razer Kishi.