Midas wraca do Fortnite. Gracze będą zachwyceni

Nowy sezon w Fortnite, który na wyspę Battle Royale sprowadza greckich bogów, ma dla graczy jeszcze jedną niespodziankę. To chyba jednej z najpopularniejszych bohaterów, którego z pewnością pamiętają najbardziej lojalni fani tej strzelanki. Midas, bo to właśni o nim mowa, to postać wręcz kultowa. Swój debiut miał już przy okazji drugiego sezonu drugiego rozdziału i skradł serca graczy. Powrót Midasa do Fornite to także powrót jednej z mini-gier, które również cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony społeczności.

Chodzi oczywiście o grę typu "podłoga to lawa", w której gracze będą musieli wykazać się zwinnością i sprytem, by zdobyć interesujące, pokryte złotem, nagrody. O tym, że Midas powróci, świadczy zamieszczony w mediach społecznościowych plakat przedstawiający popularną postać. A stanie się to jeszcze dzisiaj, wraz z najnowszą aktualizacją do gry, która oprócz Midasa i gry "podłoga to lawa" wprowadza dodatkowe przedmioty kosmetyczne i kilka usprawnień samej rozgrywki – pełne szczegóły poznamy za kilka godzin.

Powrót Midasa ma związek z nowym sezonem, który w ostatnich dniach zawitał do Fortnite. Sezon 2 rozdziału 5 (tak można się mocno pogubić) to wielki debiut bogów Olimpu na wyspie Battle Royale. W wraz z nimi legendarne, mitologiczne lokacje: Góra Olimp – dom Zeusa, którego wielki pomnik znajduje się na szczycie; Posępne Przejście – to przejście do zaświatów, w którym na graczy czeka trzygłowy pies, Cerber. Gracze odwiedzą też same Zaświaty, a na arenie Wojownicze Włości można wziąć udział w specjalnym wydarzeniu organizowanym przez boga Aresa.

Nowy sezon w Fortnite już trwa. Wszechmocni i Śmiertelni

Oczywiście nowemu wydarzeniu towarzyszą zupełnie nowe, boskie, moce i bronie. To m.in. Grom Zeusa, który pozwala wznieść się w powietrze i miotać błyskawice w przeciwników. Jest też wykuta przez Hefajstosa dla Cerbera Strzelba Strażnik Bram może szybko wypluć trzy agresywne pociski, co sprawia, że najlepiej sprawdza się na bliskim dystansie. Ciekawym wydaje się również Pistolet Maszynowy Zwiastun, który z każdym kolejnym strzałem zwiększa odrzut i rozrzut kul. Na polu walki znaleźć też można nowy karabin snajperski DMR Łowczyni i Karabin Szturmowy Wojennik. Wyspa Battle Royale w nowym sezonie to także podbój przestworzy dzięki Skrzydłom Ikara. Pozwalają one szybować i pikować prosto na wrogów. Nie można jednak latać w nieskończoność. Skrzydła po pewnym czasie zaczną się palić więc trzeba uważać, by nie spaść na ziemię. Dodatkowo, z pierwszego sezonu zachowane są znane i lubiane bronie:

Strzelba-pompka Młot

Strzelba automatyczna Furia

Karabin szturmowy Nemezis

Pistolet maszynowy Grom (k. seria)

Karabin snajperski Żniwiarz

Pistolet Strażnik

Nowy sezon to również nowy karnet bojowy, w ramach którego do odblokowania są różne stroje nawiązujące to postaci mitologicznych:

Cerber (odblokowywany natychmiast!): powstańcie z zaświatów.

Afrodyta: dowódźcie, kierując się sercem.

Posejdon: siorbóstwo mórz. Król plaży.

Meduza: kamiennoserca obrończyni ludzkości.

Zeus: wojowniczy król bogów.

Artemida: wszyscy, nawet bogowie, muszą przestrzegać praw natury.

Hades: nadzorca Zaświatów.

W ramach karnetu będzie też można odblokować postać znaną z serii Avatar – Korra będzie dostępna za kilka tygodni w ramach specjalnego wydarzenia.