Posiadacze konsol PlayStation i abonamentów PlayStation Plus Extra i Premium w ramach planu mają dostęp do Ubisoft+ Classics. To zestaw klasycznych gier popularnego studia. Teraz usługa jest też dostępna dla wszystkich, w ramach osobnej subskrypcji.

W maju 2022 r. PlayStation i Ubisoft poinformowały o zawarciu partnerstwa, w ramach którego posiadacze abonamentów PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium otrzymują dostęp do kilkudziesięciu gier – w tym z serii Assassin's Creed, Far Cry, czy The Division. Problem w tym, że z gier tych "za darmo" mogli grać jedynie ci, którzy płacili więcej za "plusa". Teraz to się zmieniło. Francuski deweloper i wydawca poinformował, że Ubisoft+ Classics staje się teraz odrębną usługą, którą może wykupić każdy gracz PlayStation. Co ważne, katalog gier pozostaje nadal częścią abonamentów Extra i Premium, ale ci, którzy nie chcą droższych planów, mogą kupić wyłącznie Ubisoft+ Classics.

Ubisoft+ Classics na PlayStation. Ile kosztuje usługa i co oferuje?

Subskrypcja Ubisoft+ Classics dająca dostęp do wybranych gier z katalogu klasyków studia kosztuje 34 zł miesięcznie i można ją aktywować bez konieczności posiadania abonamentu PlayStation Plus Extra lub Premium. Nie da się jej kupić dodatkowo, jeśli posiadacie aktywny jeden z tych dwóch planów. Co zawiera Ubisoft+ Classics? W ramach planu zagracie w:

Ubisoft+ Classics – Lista gier Assassin's Creed Chronicles China Rabbids Invasion Assassin's Creed Chronicles India Rainbow Six Extraction Assassin's Creed Chronicles Russia Rainbow Six Siege Assassin's Creed The Ezio Collection Rayman Legends Assassin's Creed Rogue Remastered Riders Republic Assassin's Creed III Remastered Risk Urban Assault Assassin's Creed IV Black Flag Scott Pilgrim vs. The World The Game Assassin's Creed Odyssey South Park: The Fractured But Whole Assassin's Creed Origins South Park: The Stick of Truth Assassin's Creed Syndicate Space Junkies Assassin's Creed Unity Star Trek: Bridge Crew Assassin's Creed Valhalla Starlink: Battle for Atlas Child of Light The Division Eagle Flight The Division 2 Far Cry 6 Trackmania Turbo Far Cry 3 Blood Dragon Transference Far Cry 3 Classic Edition Trials Fusion Far Cry New Dawn Trials of the Blood Dragon Far Cry Primal Trials Rising For Honor UNO Ghost Recon Breakpoint Valiant Hearts: The Great War Immortals Fenyx Rising Watch Dogs Legion Legendary Fishing Werewolves Within Monopoly Madness Wheel of Fortune Monopoly Plus Zombi

Co ważne, samodzielna usługa Ubisoft+ Classics może być aktywowana wyłącznie w aplikacji mobilnej PlayStation App, na stronie internetowej sklepu PlayStation Store i na konsoli PlayStation 5. Planu nie da się zasubskrybować z poziomu PlayStation 4. Dodatkowo, utrudnione jest korzystanie z gier na tę platformę. By zagrać w wybrany tytułów z katalogu Ubisoft+ Classics na PS4, należy dodać grę wybierając opcję "Dodaj do biblioteki" – w aplikacji, sklepie PS Store lub PS5. Jeśli w subskrypcji zawarta jest wersja gry na PlayStation 4, pozycja ta będzie dostępna do pobrania w bibliotece gier na konsoli PS4.