Xbox nareszcie odżyje. Microsoft zapowiada wiele nowości

Od dawna panuje przekonanie, że na konsolach Xbox nie ma w co grać i liczą się tylko tytuły na wyłączność dla PlayStation. Microsoft pokazuje jednak, że jest zupełnie inaczej i gracze naprawdę mają ogromny wybór. I to także nowości, które zostały właśnie zaprezentowane!

Za nami najnowsza prezentacja z cyklu Xbox Partner Preview, na której zewnętrzne studia zaprezentowały swoje nowe tytuły zmierzające na konsole Xbox Series X oraz Xbox Series S. A jest tego całkiem sporo i myślę, że gracze wybierający sprzęt Microsoftu będą zadowoleni. Firma chwali się, że w nadchodzących tygodniach i miesiącach pojawi się przynajmniej 14 nowych gier, od renomowanych studiów i niezależnych twórców. Co nowego zaprezentowano?

Xbox Partner Preview. Podsumowanie prezentacji

Nie da się ukryć, że jedną z najbardziej gorących premier tego mięsiąca na konsolach Xbox będzie 14. odsłona Final Fantasy. Final Fantasy XIV zadebiutowało we wrześniu 2010 r. jednak spotkało się z ogromną falą krytyki - zarówno ze strony recenzentów, jak i samych graczy. Decyzją Square Enix serwery zostały wyłączone dwa lata później. W sierpniu 2013 r. gra ponownie zadebiutowała - z nowym podtytułem i nowym reżyserem. A Realm Reborn, za którym stoi Naoki Yoshida szybko stało się jednym z najpopularniejszych przedstawicieli gatunku gier MMORPG i dostępne jest na komputerach PC/Mac, konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5, a 21 marca zadebiutuje oficjalnie na Xbox Series X oraz Xbox Series S. W ramach abonamentu Xbox Game Pass będzie można zagrać w edycję Starter Edition, w ramach której dostępne są dwa rozszerzenia fabularne: Heavensward oraz Stormblood.

Są też zupełne nowości i zapowiedzi kontynuacji popularnych produkcji. To m.in. zwiastun drugiej odsłony The Sinking City 2 – gry mocno inspirowanej twórczością H.P. Lovecraft, która w nowej części będzie jeszcze większa, straszniejsza i dopracowana do najdrobniejszych szczegółów. Na premierę niestety jeszcze poczekamy, gdyż gra pojawi się dopiero w przyszłym roku. Nowościami są też Creatures of Ava i Monster Jam Showdown Crushes It. Pierwsza gra to nowy sposób na relaksacyjną rozgrywkę, w której nawiązujemy bliższe relacje z naturą, druga natomiast zaoferuje zwariowaną rozgrywkę z wielkimi samochodami i jeszcze bardziej zakręconymi torami.

Nowe gry na Xbox zapowiedziane. Na co zwrócić uwagę?

W trakcie prezentacji pokazano nowy zwiastun do Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, które w tym roku trafi do Xbox Game Pass. Slasher inspirowany Japonią zapowiada się interesująco – tym bardziej, że za jego powstanie odpowiada studio Capcom, twórcy m.in. serii Resident Evil. Zapowiedziano również Persona 3 Reload: Expansion Pass.

To rozszerzenie do wydanego w lutym tego roku remake'u popularnej odsłony serii Persona, które zawiera m.in. dodatek fabularny Episode Aigis: The Answer. Bandai Namco oraz Reflector Entertainment zaprezentowały nowy zwiastun do Unknown 9: Awakening, które swoją pierwszą zapowiedź miało w 2020 r. Choć trudno wyrokować, czy będziemy mieć do czynienia z hitem, pierwsze fragmenty rozgrywki zapowiadają się interesująco.

Dostaliśmy też rozszerzony zwiastun do Tales of Kenzera: Zau. Inspiracją dla powstania tego tytułu były osobiste doświadczenia założyciela Surgent Studios, nominowanego do BAFTA aktora - Abubakara Salima zmagającego się ze stratą ojca, z którym łączyło go zamiłowanie do gier wideo.

Mamy też coś od polskiego studia 11-bit Studios, które pokazało The Alters. To gra science-fiction z unikalną mieszanką elementów przygodowych, survivalowych i bazodanowych. Studio zaprezentowało też nowy zwiastun Frostpunk 2 zdradzający datę premiery. Kontynuacja popularnej gry trafi na konsole Xbox 24 lipca.

W czasie trwania prezentacji pokazano również zwiastuny do gier Sleight of Hand oraz The First Berserker: Khazan. Pierwsza z nich to intrygująca skradanka z perspektywy trzeciej osoby, druga osadzona jest w uniwersum Dungeon & Fighter i pozwoli śledzić losy tajemniczego wojownika szukającego zemsty. Na koniec coś ekstra. Już teraz posiadacze konsol Xbox mogą zagrać w S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy. To oryginalna trylogia popularnej serii strzelanek z pierwszej osoby S.T.A.L.K.E.R., która po raz pierwszy jest dostępna na konsolach. Równie int