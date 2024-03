Xbox Game Pass pozytywnie zaskoczył. Uwielbiana gra trafiła do abonamentu

Control w Xbox Game Pass pojawił się w grudniu 2020 r. tuż po premierze konsol Xbox Series X|S. Jednak gra dostępna była tylko w wersji podstawowej, która nie oferowała dostępu do dodatków fabularnych i późniejszej aktualizacji "next gen". W katalogu jednak długo nie zabawiła. Produkcja Remedy zniknęła z XGP w lutym 2022 r., co z pewnością rozczarowało wielu graczy. Nie ma się jednak co smucić, gdyż Control powróci w ramach abonamentu już 13 marca i to w wersji Ultimate Edition zawierającej wszystkie dodatki, usprawnienia i ulepszenia.

Federalne Biuro Kontroli zaatakowała niszczycielska istota… Tylko ty posiadasz moc, która może ją powstrzymać. Świat jest teraz twoją bronią w bohaterskiej walce z groźnym przeciwnikiem w niezgłębionym i nieprzewidywalnym otoczeniu. Izolacja zawiodła, a los ludzkości wisi na włosku. Czy uda ci się odzyskać nad wszystkim kontrolę? Control to wyjątkowo wciągająca i oszałamiająca wizualnie trzecioosobowa gra przygodowa akcji, która zdobyła ponad 80 nagród. Gra łączy otwartą rozgrywkę z charakterystycznym sposobem budowania świata i historii, prezentowanym przez uznanych projektantów z Remedy Entertainment, zapewniając wiele emocji i mnóstwo godzin dobrej zabawy.

Studio Remedy swoją produkcją Control z 2019 r. zaskoczyło wielu – zarówno graczy, jak i recenzentów. W swojej podstawowej wersji na MetaCritic posiada ocenę na poziomi 82 punktów. Choć do największych hitów jej nieco brakuje, przygody Jesse Faden, nowej dyrektorki Federalnego Biura Kontroli, zachwyciły samą rozgrywką i mechanikami, którymi posługujemy się zwiedzając kolejne piętra głównej siedziby FBC. Pierwotnie, gra została wydana na PlayStation 4, Xbox One oraz PC, z czego na komputerach była dostępna wyłącznie na platformie Epic Games Store (wyłączność na rok).

Control wraca do Xbox Game Pass. Obok tej gry nie można przejść obojętnie

Równy rok później na Steam debiutuje Control: Ultimate Edition – pełna wersja gry z dodatkami fabularnymi "Fundament" oraz "WAŚ" oraz masą usprawnień, które eliminowały błędy, usprawniały rozgrywkę, czy poprawiały grafikę. We wrześniu 2020 r. Control w edycji kompletniej trafia na PS4 i Xbox One, a pół roku później także na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S – wraz z aktualizacjami do nowych generacji oferując jeszcze lepszą grafikę i jakość rozgrywki. Control sprzedał się na tyle dobrze, że już w 2022 r. studio potwierdziło, że pracuje nad kontynuacją. I choć na ten moment nie znamy żadnych szczegółów związanych z tym tytułem, fani z pewnością będą mieli na co czekać!

A czego innego możemy spodziewać się w pierwszych tygodniach marca? Pełna rozpiska gier, które do Xbox Game Pass trafią (lub trafiły) w tym miesiącu wygląda następująco:

5.03 – już dostępne

Warhammer 40,000: Boltgun (Konsole, Chmura, PC)

7.03

PAW Patrol World (Konsole, Chmura, PC)

12.03

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Konsole, Chmura, PC)

13.03

Control Ultimate Edition (Konsole, Chmura, PC)

14.03

No More Heroes 3 (Konsole, Chmura, PC)

19.03