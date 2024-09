Kolejna wtopa Ubisoftu. Gracze wyśmiewają nowy zwiastun AC:Shadows

Assassin's Creed jest serią przygodowych gier akcji, która przez niespełna dwie dekady doczekała się już miana kultowej. Pomimo tego, że pierwsza odsłona ukazała się dopiero w 2007 roku, do tego momentu doczekaliśmy się aż trzynastu głównych części i wielu spin-offów. Producenci zadbali zatem, by była to jedna z najregularniej wydawanych serii na rynku. Taka częstotliwość wiąże się z tym, że nie zawsze uda się wszystko dopiąć na ostatni guzik, co daje tylko graczom powody do niezadowolenia.

Coraz bardziej razi również graczy widoczne odejście od realiów historycznych. Twórcy zarzekają się jednak, że seria od samego początku była fikcją z jedynie elementami historycznymi. Spór ten między graczami a deweloperami podsyciła zapowiedź najnowszej części o podtytule Shadows. Gra umiejscowiona została w feudalnej Japonii, a jednym z głównych bohaterów będzie czarnoskóry samuraj Yasuke.

Ubisoft udostępnił nowy zwiastun. Gracze mają polewkę

W sieci pojawił się nowy zwiastun nadchodzącego Assassin's Creed: Shadows. Trwający 2 minuty film pokazuje nam piękno świata przedstawionego. Już na samym początku jesteśmy informowani o tym, że każde ujęcie zostało nagrane na PS5 lub PC. Nie da się omówić temu stwierdzeniu prawdy, gdyż gracze już na samym początku zwiastuna zauważyli błędy w rozgrywce. Dokładnie w 33 sekundzie nagrania widać, jak porusza się koń. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sprawia wrażenie, jakby ślizgał się po powierzchni.

Sekcja komentarzy została zdominowana przez osoby wytykające ten błąd. Gracze wskazują, że "jeżeli nawet w trailerze są zbuggowane animacje, to oczekuj, że w grze będzie jeszcze gorzej". Sam trailer nie został ciepło przyjęty. W chwili pisania artykułu ma zaledwie 72 tysiące wyświetleń w 11 godzin i tylko 3,6 tysiąca łapek w górę. Ten wynik może spowodowany ogólnym nastrojem graczy i nastawieniem do firmy Ubisoft, której ostatnio nie jest po drodze z fanami.

Assassin's Creed Shadows ukaże się 15 listopada 2024 roku i będzie dostępny na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Grafika: AC: Shadows - World Trailer