Chcesz zagrać w Diablo, Call of Duty i Starfield na konsoli? Mamy złą wiadomość

Subskrypcja Xbox Game Pass Standard udostępnia setki wysokiej jakości gier do grania na konsoli. Oferuje również wszystkie korzyści subskrypcji Game Pass Core, takie jak tryb internetowej gry wieloosobowej na konsoli oraz wybrane oferty i rabaty dla członków, w tym do 50% zniżki na wybrane gry. Przynajmniej jeśli wierzyć marketingowi Microsoftu. Różnicą względem abonamentu Xbox Game Pass Ultimate jest to, że gry dostępne w ramach najdroższego planu w dniu premiery nie będą od razu dostępne w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Standard i mogą zostać dodane do biblioteki w przyszłości. Microsoft wskazuje, że może to potrwać do 12 miesięcy lub dłużej i będzie się różnić w zależności od tytułu.

Co więcej, nie ma też możliwości korzystania z usługi "Granie w chmurze Xbox" – czyli uruchamianiu gier z abonamentu na dowolnym, kompatybilnym urządzeniu – komputerze, smartfonie, tablecie, czy telewizorze. Nie ma też dostępu do gier należących do abonamentu EA Play, który jest częścią planu Ultimate. Szybko okazuje się jednak, że na tle pozostałych planów (z wyłączeniem Core, który praktycznie niczego ciekawego nie oferuje) Xbox Game Pass Standard wypada bardzo blado. Myśleliście, że w ramach tego abonamentu zagracie w hity wewnętrznych studiów amerykańskiego giganta, w tym te od Bethesdy czy Activision Blizzard? Cóż, nie mam dla was dobrych myśli. Okazuje się, że katalog w tym planie jest szczuplejszy, niż wcześniej zakładano.

Xbox Game Pass Standard. Tych gier nie ma w abonamencie

W sieci pojawiła się lista gier, które nie są objęte abonamentem Xbox Game Pass Standard. W co nie zagracie w ramach tego planu?

Age of Mythology: Retold Standard Edition

Another Crab's Treasure

Botany Manor

Call of Duty: Modern Warfare III

Core Keeper

Creatures of Ava

Diablo IV

Dungeons Of Hinterberg

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Flintlock: The Siege of Dawn

Flock

Forza Motorsport Standard Edition

Galacticare

Go Mecha Ball

Harold Halibut

Hauntii

Heavy Weapon

Humanity

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Lightyear Frontier

Little Kitty, Big City

Magical Delicacy

MLB The Show 24

Neon White

OCTOPATH TRAVELER II

Open Roads

PAYDAY 3

PlateUp!

Robin Hood - Sherwood Builders

Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends

Sea of Solitude

Senua's Saga: Hellblade II

Slime Rancher 2

SpiderHeck

Star Trucker

Starfield

Still Wakes the Deep

Tchia

The Case of the Golden Idol

The Rewinder

Turnip Boy Robs a Bank

VALORANT

You Suck at Parking Complete Edition

Xbox Game Pass Standard nie ma sensu. W wiele gier nie można zagrać

To tytuły, które zostały wykluczone z abonamentu. Dlaczego? Trudno jednoznacznie stwierdzić. Zaskakujące jest to, że gracze decydujący się na ten abonament nie zagrają w Diablo IV, które swoją premierę miało w czerwcu ubiegłego roku. Podobnie jak w zeszłoroczne Call of Duty: Modern Warfare III. Ba, nie zagrają nawet w Starfield, które jest tytułem na wyłączność, jednak z jakiegoś powodu, nie jest dostępny w ramach Xbox Game Pass Standard.

A wszystko to za 54,99 zł miesięcznie. Xbox Game Pass Standard, który jest dostępny wyłącznie na konsole i który oferuje setki wysokiej jakości gier, sieciową rozgrywkę wieloosobową na konsolach oraz oferty i zniżki dla użytkowników, wyceniony został stosunkowo dużo. I nie ma też opcji, by nieco zaoszczędzić decydując się na zakup kilku miesięcy z góry. W sklepie Xbox nie znajdziecie możliwości zakupu abonamentu na więcej niż jeden miesiąc, a to oznacza, że nie ma też zniżki przy zakupie planu na 3 miesiące, czy cały rok z góry. Prawdę mówiąc chyba lepiej już dopłacić 19 zł miesięcznie, by cieszyć się całym doświadczeniem oferowanym przez Xbox Game Pass. Wszystkie gry z katalogu bez wyjątku, najnowsze produkcje wewnętrznych studiów w dniu premiery, dostęp do gier z biblioteki EA Play i granie w chmurze Xbox. Choć 19 zł więcej może wydawać się dużo, tak Xbox Game Pass Ultimate oferuje naprawdę sporo.