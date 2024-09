PlayStation ma nową konsolę, Xbox nowy abonament. Co oferuje?

Xbox Game Pass to bez wątpienia najlepsza opcja dla graczy posiadających konsole Microsoftu lub szukający stosunkowo taniego dostępu do gier na PC dostępnych w ramach abonamentu. Amerykanie doskonale wiedzą, że gracze chętni są do wydawania swoich pieniędzy każdego miesiąca, by móc zagrać w swoje ulubione tytuły. Zarówno te nowe, jak i wydane w przeszłości. Na przestrzeni ostatnich lat Xbox Game Pass wielokrotnie się zmieniał. Podobnie jak jego ceny. Microsoft testuje cierpliwość graczy modyfikując ofertę, wprowadzając nowe plany i podnosząc ceny abonamentu. W 2022 r. w abonamencie Xbox Live Gold zaszły spore zmiany – Microsoft przestał oferować darmowe gry z konsol Xbox 360.

W zeszłym roku firma ostanowiła całkowicie zrezygnować z tego planu zastępując go "podstawowym" abonamentem Xbox Game Pass Core, który skierowany jest do osób szukających przede wszystkim dostępu do sieciowych rozgrywek w płatnych tytułach i nie oczekują rozbudowanego katalogu "darmowych" gier. Xbox Game Pass Core całkowicie zastępuje abonament Xbox Live Gold, jednak oferuje więcej – dostęp do wyselekcjonowanego katalogu gier. Jest on znacznie mniejszy niż to, co oferuje Xbox Game Pass Ultimate i nie jest stale rozszerzany. Jest za to znacznie tańszy. Jego koszt to 29 zł miesięcznie lub 79 zł na trzy miesiące. To tyle, ile trzeba było zapłacić za Xbox Live Gold.

Oto Xbox Game Pass Standard. Nowy abonament już dostępny!

W tym roku Microsoft potwierdził, że planuje wprowadzić jeszcze jeden abonament. Tym razem skierowany do osób, którym zależy na dostępie do bogatego katalogu gier od studiów wewnętrznych i najważniejszych partnerów i firm zewnętrznych. Subskrypcja Xbox Game Pass Standard udostępnia setki wysokiej jakości gier do grania na konsoli. Oferuje również wszystkie korzyści subskrypcji Game Pass Core, takie jak tryb internetowej gry wieloosobowej na konsoli oraz wybrane oferty i rabaty dla członków, w tym do 50% zniżki na wybrane gry.

Różnicą względem abonamentu Xbox Game Pass Ultimate jest to, że gry dostępne w ramach najdroższego planu w dniu premiery nie będą od razu dostępne w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Standard i mogą zostać dodane do biblioteki w przyszłości. Microsoft wskazuje, że może to potrwać do 12 miesięcy lub dłużej i będzie się różnić w zależności od tytułu. Co więcej, nie ma też możliwości korzystania z usługi "Granie w chmurze Xbox" – czyli uruchamianiu gier z abonamentu na dowolnym, kompatybilnym urządzeniu – komputerze, smartfonie, tablecie, czy telewizorze. Nie ma też dostępu do gier należących do abonamentu EA Play, który jest częścią planu Ultimate.

Xbox Game Pass Standard już jest. Ile trzeba za niego zapłacić?

Xbox Game Pass Standard, który jest dostępny wyłącznie na konsole i który oferuje setki wysokiej jakości gier, sieciową rozgrywkę wieloosobową na konsolach oraz oferty i zniżki dla użytkowników wyceniony został na 54,99 zł miesięcznie. Co ciekawe, w sklepie Xbox nie znajdziecie możliwości zakupu abonamentu na więcej niż jeden miesiąc, a to oznacza, że nie ma też zniżki przy zakupie planu na 3 miesiące, czy cały rok z góry.