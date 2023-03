Wiosna przyniesie mocne tytuły dla płacących więcej. Gry w ramach PlayStation Plus Extra i Premium

Marzec w PlayStation Plus przyniósł graczom Battlefield 2042, Code Vein oraz Minecraft: Dungeons ramach podstawowego planu Essential. Dziś Sony zaprezentowało rozpiskę tytułów dla dwóch droższych abonamentów: PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium. 21 marca w ramach tych planów pojawią się:

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Tchia

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Ghostwire Tokyo

Life Is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven

Trzeba przyznać, że to całkiem interesujące zestawienie, które z pewnością zainteresuje wszystkich graczy, także tych, którzy skorzystali z ostatniej promocji na zakup jednego z droższych abonamentów. Ci, którzy zdecydowali się na plan Playstation Plus Premium otrzymają jeszcze w tym miesiącu gry z katalogu klasyków:

Ridge Racer Type 4 (z konsoli PlayStation 1)

Ape Escape 2 (z konsoli PlayStation Portable - PSP)

Syphon Filter: Dark Mirror (z konsoli PlayStation Portable - PSP)

PlayStation Plus Extra i Premium w połowie marca. Gry na PlayStation 4 oraz PlayStation 5

PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić - choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach PlayStation Plus.