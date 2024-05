Jak w poprzednich latach, tak i w tym roku Uber przygotował konferencję GO-GET, na której firma pokazała swoje nowe pomysły na rozwój aplikacji. Sprawdźmy, jakie nowości zostały pokazane na GO-GET 2024.

UberX Share z wyprzedzeniem. Oszczędzanie i planowanie w jednym

Pierwszą zaprezentowaną nowością jest UberX Share na zamówienie. UberX to „najzwyklejsze” przejazdy, dostępne w normalnych pieniądzach — a od jakiegoś czasu przejazdy można współdzielić z innymi użytkownikami Ubera, co pozwala zaoszczędzić jeszcze bardziej. Nowością jest za to planowanie współdzielonego przejazdu na wybraną datę i godzinę. To sprawia, że jest to naprawdę korzystna opcja na przykład na dojazdy do pracy — miejsce w UberX Share można zarezerwować z gwarantowaną ceną od 10 minut do 30 dni wcześniej. Podczas konferencji wspomniano również, że większa liczba pasażerów w mniejszej liczbie samochodów przynosi korzyści ekologiczne — ale z perspektywy klientów wszystko rozbija się raczej o ekonomię.

Nie tylko można więc zaoszczędzić na najtańszych przejazdach, ale przy okazji jeszcze je zaplanować. To akurat naprawdę pozytywna nowość, ale jest jeden haczyk — mianowicie, funkcja ta początkowo będzie dostępna wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych, a dopiero z czasem zostanie rozwinięta o pozostałe rynki. Pozytywnie może jednak nastrajać fakt, że Polska znalazła się w gronie nielicznych krajów w EMEA, gdzie testowane jest rozwiązanie UberX Share, więc możliwe, że zaplanowane współdzielone przejazdy trafią do nas szybciej, niż można zakładać.

Wielkie wspólne przejazdy na ważne eventy. Tak ma wyglądać Uber Shuttle

Uber do tego zapowiedział Shuttle, które będą masowymi środkami transportu w takie miejsca jak lotniska, hotele, koncerty, mecze czy inne wydarzenia sportowe — lub po prostu eventy, w których udziale bierze mnóstwo osób. Uber Shuttle umożliwia zatem rezerwację miejsca w busie poruszającym się po stałej trasie, co pozwala wygodnie i tanio dojeżdżać z innymi do pracy czy wspomniane wcześniej miejsca. Jako oficjalny partner wybranych obiektów Live Nation, Uber wprowadził ten produkt w całych Stanach Zjednoczonych — ponownie, na dostępność w innych krajach (w tym Polsce) będziemy musieli poczekać.

Uber One w niższej cenie dla studentów

Do tego Uber zapowiedział Uber One for Students — abonament, który będzie połowę tańszy, lecz jak sama nazwa wskazuje, będzie dostępny wyłącznie dostępny dla studentów. Uber One to subskrypcja umożliwiająca oszczędności na przejazdach i dostawach jednocześnie; dotyczy zarówno Ubera, jak i Uber Eats. W Polsce jest obecnie dostępna tylko przez Uber Eats. W USA Uber One dla studentów kosztuje 4,99 USD miesięcznie (normalnie jest to 9,99 USD w skali miesiąca) lub 48 USD rocznie.

Polecajki jedzeniowe w jednym miejscu

Do tego, co jest świetną nowością, to Uber Eats Lists. Funkcja ta umożliwia tworzenie list z restauracjami w aplikacji — możemy wrzucać tam swoje ulubione knajpy, robić różne zestawienia (na przykład najlepsze propozycje na śniadanie, najlepsze zestawienie na domówkę wieczorną czy też restauracje uwielbiane przez nasze dzieci… cokolwiek tylko chcemy). Co więcej, ma to też aspekt społecznościowy — dzięki nowej funkcji można odkrywać rekomendacje znajomych, a znajomi mogą zobaczyć, co polecamy my. Listy możemy też przypisywać do różnych miast we wszystkich krajach. Opcja ta wkrótce pojawi się w Polsce.

Uber Caregiver — dbaj o innych z poziomu swojej aplikacji

Na koniec, Uber wprowadził funkcję Uber Caregiver, zaprojektowaną, aby ułatwić opiekę nad bliskimi. Opiekunowie (czyli w domyśle my sami) mogą łatwo rezerwować przejazdy dla swoich bliskich na wizyty lekarskie oraz zamawiać bez recepty produkty z apteki i artykuły spożywcze poprzez Uber Eats. Usługa ta na razie jednak niestety będzie dostępna włącznie w USA, a na jej debiut w Polsce przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Źródło: Uber

Grafika wyróżniająca: Depositphotos

Wyjazd redaktora Antyweb na Uber GO-GET 2024 odbył się na koszt i zaproszenie firmy Uber. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.