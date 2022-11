Uber dla pracodawców? Polski start-up na czele rewolucji rynku pracy

Czy hasło „tu i teraz” z czymś Wam się kojarzy? Jeśli korzystacie z aplikacji mobilnych do zamawiania przejazdów czy jedzenia, to z pewnością będziecie wiedzieć, o co chodzi. „Tu i teraz potrzebuję przejazdu” – i najczęściej go dostaję. A co, jeśli z takim samym zamysłem podejdziemy do rynku pracy? Ma być tu i teraz, szybko, jakościowo i bez konieczności długoterminowych zobowiązań, prawda? Chcemy być niezależni, ale jednocześnie móc decydować o tym, gdzie i z kim realizujemy jakiś projekt, zlecenie lub zadanie. Tikrow wychodzi naprzeciw zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, i skutecznie łączy ich ze sobą. To pierwsze takie rozwiązanie tego typu na rynku.

Autorką materiału jest Magdalena Derlukiewicz. Tekst powstał w ramach naszej inicjatywy Opowiedz Nam o Swoim Biznesie

Nowy „Uber” dla pracodawców?

Procesy rekrutacyjne potrafią przyprawić o nie lada ból głowy zarówno pracodawców, jak i potencjalnych pracowników. Ogłoszenie, rozmowa, proces decyzyjny, kolejna rozmowa, finalna decyzja, przysłowiowy uścisk dłoni, umowa… Czy to wszystko jest niezbędne dla pozyskania pracowników, wobec których nie wymagamy specjalistycznych kompetencji? Co w sytuacji, gdy taki proces trwa minimum kilka tygodni, a my potrzebujemy pracownika „na już”? Ten czas można zaoszczędzić, jednocześnie maksymalizując liczbę zrealizowanych zleceń.

W Tikrow, firmie należącej do Funduszu Black Forest, którego właścicielem jest Michał Sołowow, zespół pasjonatów zainspirowanych modelem Ubera postanowił przenieść go na rynek pracy. Dzięki Tikrow znalezienie rzetelnego pracownika, który wykona proste, powtarzalne prace, lub solidnego pracodawcy, jest dostępne na wyciągnięcie ręki, a formalności zamykają się w trzech kliknięciach. Zlecasz, oceniasz, masz wykonaną pracę. Przyjmujesz zlecenie, wykonujesz je i masz pieniądze na koncie w 24h. Proste!

Just-in-time wkracza do procesu rekrutacji

Just-in-time zrewolucjonizował i na dobre zoptymalizował proces zarządzania produkcją poprzez jakość. Wszystko w swoim czasie i miejscu. Tikrow ze swoją aplikacją przenosi tę ideę na rynek pracy. Natychmiast potrzebny jest pracownik, bo klient nie będzie czekał na realizację zlecenia? A może w domowym budżecie potrzebne są dodatkowe pieniądze za wykonaną pracę? Tu i teraz. Bez zbędnych formalności, z niemal natychmiastowym wynagrodzeniem na koncie.

Aplikacja pozwala kojarzyć tych, którzy pilnie potrzebują rąk do pracy z tymi, którzy akurat tej pracy poszukują. Bez wystawiania ogłoszeń, kosztochłonnych procesów i zbędnych opóźnień. Po prostu just-in-time.

No dobrze, to jak działa ten cały Tikrow?

Koncepcja, podobnie jak działanie samej aplikacji, jest prosta. Pracodawca potrzebuje określonej liczby osób do pracy w określonym miejscu, przez określony czas. Może to być jednorazowe zlecenie albo praca trwająca tydzień, miesiąc lub więcej – o tym decyduje zlecający. Wskazuje w aplikacji termin, miejsce i stawkę godzinową (tak, tu wszystkie stawki są jawne), klik! – tak zlecenie trafia do Tikrow. Po drugiej stronie na takie zlecenia czeka ponad 20 tys. osób chętnych do pracy.

Jak to wygląda z perspektywy pracownika? Intuicyjny interfejs zapewnia wgląd do przejrzystego i dobrze opisanego zlecenia. Kandydat zjawia się w określonym przez zlecającego miejscu i czasie, w celu realizacji opisanych w ogłoszeniu zadań. Pieniądze są wypłacane w ciągu 24h po zrealizowanej pracy.

Największą zaletą platformy jest wysoka responsywność kandydatów i kandydatek. Zdecydowana większość z nich, od momentu pojawienia się zlecenia w aplikacji, potrzebuje mniej niż 48 godzin na potwierdzenie swojej gotowości.

Skąd pewność, że to sprawdzone i zaufane osoby? Tikrow udostępnia system oceny wykonanego przez kandydatów zlecenia. W ten sposób zapewnia najwyższą jakość realizacji pojedynczych prac oraz buduje zaufanie swoich klientów do pracowników.

Dla lepszego zobrazowania tego, jak działa Tikrow, bez pobierania aplikacji, odsyłamy do stronę Tikrow.

Gdyby słowa nie przekonywały…

…niech zrobią to liczby. Od początku swojego istnienia firma postawiła na mocną analitykę, wykorzystując do tego Microsoft Power BI. Tikrow jest obecny w niemal 30 największych ośrodkach miejskich Polski, jednak stale pracuje nad poszerzaniem obsługiwanego obszaru. Tylko do końca lipca za pomocą platformy zrealizowano zlecenia na ponad 150 tysięcy godzin – tyle, co w całym 2021 roku.

Obecnie platforma swoje usługi dedykuje przede wszystkim firmom z branży retail, hurtowniczej, produkcyjnej i magazynowej, eventowej, e-commerce oraz hotelarsko-gastronomicznej. Tikrow współpracuje m.in. z takimi markami, jak Media Markt, Biedronka, salony sieci meblowych Komfort, Jula, Costa Coffee, Grycan a ich grono stale się powiększa.

O sukcesie aplikacji, który jednocześnie potwierdził słuszność stworzenia takiej platformy, świadczyć mogą też dane z bieżącego roku – ponad połowa zadań zleconych za pośrednictwem Tikrow od stycznia do czerwca, została przyjęta w ciągu pierwszych 24h od pojawienia się w aplikacji!

„W Tikrow też jesteśmy pracownikami…

…wiemy więc, że najważniejsi są ludzie. Z myślą o nich powstała nasza aplikacja.” Tym przesłaniem Tikrow chce wyznaczać trendy na rynku pracy, który obecnie przechodzi największe od ponad dekady zmiany. Pandemia nie tylko przyspieszyła cyfryzację procesów rekrutacyjnych, przenosząc je do formy zdalnej. Przede wszystkim podkreśliła udział tzw. gig economy, czyli generowania dochodów za pomocą pojedynczych zleceń czy projektów. Tikrow, jako pierwsza tego typu platforma w Polsce, z pewnością chce mocno postawić na rozwiązania wspierające smart working. Czy im się to uda? Ba! Pytanie tylko, jaka będzie skala ich pionierskiej platformy – zapowiada się niemała rewolucja na rynku pracy!