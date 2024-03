Mike Tyson zawalczy z YouTuberem

Upadły bokser kontra kontrowersyjny YouTuber. To, wbrew temu, co sugeruje opis, nie jest polski freak fight, a nowe wydarzenie na Netflix.

Netflix cały czas rozwija sportowe treści

Jak w październiku zeszłego roku informował Konrad Kozłowski, transmisje na żywo na Netflix nie są chlebem powszednim dla użytkowników Netfliksa. Do tej pory odbyły się tylko dwa takie wydarzenia: występ stand-upowy Chrisa Rocka oraz wydarzenie „Miłość jest ślepa”, podczas którego Netflix miał pewne problemy techniczne, co nie umknęło oczywiście uwadze mediów, a tym bardziej widzów. Platforma nie poddawała się jednak i wie, że tego typu inicjatywy będą przyczyniać się do wzrostu zainteresowania usługą. Być może nie dochodzi do tych transmisji tak często, że na zniechęconych brakiem niektórych treści byłby to stały wabik, ale można chyba śmiało zakładać, że w którymś momencie Netflix będzie chciał realizować je regularnie — i teraz mamy tego przykład.

Źródło: Depositphotos

Owocem tych początkowych starań był Netflix Cup. Transmisja odbyła się w okolicach pierwszego wyścigu F1 od 1982, który w listopadzie został zorganizowany na tymczasowym torze Las Vegas Strip. Po Formule 1 przyszedł jednak czas na tenisa — i jak zapowiadano w grudniu, Netflix planował kolejne wydarzenie sportowe na żywo — tym razem był to mecz tenisowy, w którym znany wszystkim Rafael Nadal zmierzył się z Carlosem Alcarazem. Wydarzenie nazywało się The Netflix Slam, a jego emisja odbyła się 3 marca 2024 roku w Michelob Ultra Arena w Mandalay Bay Resort and Casino w Las Vegas. Teraz platforma streamingowa z wielkim, czerwonym N w logo, zdecydowała się pójść w jeszcze innym kierunku.

Mike Tyson vs. Jake Paul. Pojedynek bokserów będzie transmitowany na Netflix

Jake Paul, dość kontrowersyjny YouTuber, który wraz ze swoim bratem, Loganem Paulem, przebył długą drogę na platformie Google, zmierzy się w ringu z byłym mistrzem wagi ciężkiej — Mikiem Tysonem. Ta dość specyficzna, lecz niewątpliwie atrakcyjna z perspektywy widzów walka odbędzie się 20 lipca na stadionie AT&T w Arlington w Teksasie. Całość, jak już zapewne się domyśliliście, będzie transmitowana na Netfliksie.

Źródło: Depositphotos

Warto zwrócić uwagę, że ostatnimi czasy sport wydaje się bardzo ważną częścią pojedynków między platformami streamingowymi; i nie chodzi tylko o filmy czy seriale dokumentalne. Niedawno Apple TV+ podpisało umowę, która pozwala na transmitowanie spotkań ligi MLS (nie jest przypadkiem to, że stało się to dopiero po transferze Lionela Messiego, Sergio Busquetsa, Jordiego Alby i Luisa Suareza do Interu Miami), a Netflix odpowiada w inny sposób.

Źródło: Netflix

Grafika wyróżniająca: Depositphotos