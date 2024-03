1670 podbiło serca polskich widzów

1670 to komediowa opowieść o szlachcicu z ambicją zapisania się na kartach historii jako największy Jan Paweł w historii Polski. Jan dąży do poszerzenia wpływów, zmaksymalizowania zysków i ograniczenia swobód chłopów. Nie jest jednak tak poważany, jak by chciał — należy do niego ta mniejsza połowa wsi, a jego sąsiad Andrzej zdaje się być lepiej zorganizowany i cieszyć się większym szacunkiem niż on. Na dodatek, coraz więcej rzeczy nie idzie po jego myśli, ponieważ jako jedyny sprzeciwia się podniesieniu podatków, jego córka nie zamierza wyjść za wybranego przez rodziców magnata, a synowie nie do końca spełniają się w swoich rolach i nie rozwijają karier. Konrad Kozłowski w swojej recenzji pisał:

Serial fantastycznie łączy w sobie realia i zabobony tytułowych czasów z tym, z czym zmagamy się i o czym dyskutujemy dzisiaj. Niektóre tematy są poruszane dość dosłownie, inne metaforycznie lub pod przykryciem ówczesnych problemów i wyzwań. Mimo, że wydarzenia mają miejsce ponad trzy i pół wieku temu, to autorzy scenariusza wyśmienicie dryblują słownictwem, które łączy w sobie typowe dla tamtych czasów i te najbardziej aktualne zwroty czy żargon. Słucha się z tego z ogromną przyjemnością i regularnie kąciki ust wędrują do góry. Na korzyść serialu działają także absurdalność sytuacji i wyzwań, przez które przechodzą bohaterowie (plony czy ocieplenie klimatu), jak również aspekt burzenia czwartej ściany. Bohaterowie zwracają się do kamery komentując zdarzenia, tłumacząc je nam lub prowadząc narrację. Wybory dwóch reżyserów, Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli, pozwalają aktorom rozwinąć skrzydła, a serialowi odpowiednio wybrzmieć.

Brzmi prosto, ale zabawnie? Taki właśnie jest cały ten serial — i to właśnie to sprawia, że całość jest tak świetna. Produkcja Netfliksa nie tylko podbiła serca widzów i krytyków, ale też stała się popkulturowym fenomenem na skalę kraju. Premiera pierwszego sezonu 1670 miała miejsce w grudniu zeszłego roku, a jego eksplodująca popularność i entuzjastyczny odbiór widzów sprawił, że tytuł utrzymywał się na liście TOP 10 w Polsce przez 11 tygodni. To bez dwóch zdań wybitny wynik. Z pewnością wszyscy więc ucieszą się na wieść, że 1670 powróci.

1670 powróci z drugim sezonem! Netflix oficjalnie zapowiada kontynuację polskiego hitu

Netflix potwierdził dziś, że drugi sezon hitowej komedii powstanie, a prace nad nim już ruszyły. Za scenariusz, dokładnie tak jak przy pierwszym sezonie serialu, odpowiadać będzie Jakub Rużyłło. Niestety, na ten moment nie znamy żadnych większych szczegółów na temat tego, co czeka nas w kontynuacji. Niemniej, Kuba Razowski, Netflix Series Manager, CEE, mówi:

Od chwili przeczytania pierwszych stron scenariusza Jakuba Rużyłły wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Zespół utalentowanej obsady i twórców, na czele z duetem reżyserskim Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli, stworzył serial niezwykle oryginalny i rezonujący z poczuciem humoru Polaków. Fakt, że cytaty z serialu na stałe weszły do naszego języka, jest najbardziej wymiernym dowodem fenomenu produkcji i ogromnej sympatii widzów. Cieszymy, że możemy oficjalnie potwierdzić to, na co czekają fani i ogłosić rozpoczęcie prac nad kolejnym sezonem produkcji.

Premiera drugiego sezonu 1670 zaplanowana jest na 2025 roku. Producentami drugiego sezonu serialu są Ivo Krankowski i Jan Kwieciński, a za produkcję odpowiada Akson Studio. Czekacie?

Źródło, grafika wyróżniająca: Netflix