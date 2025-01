Hicior Netfliksa powraca! Te nowości trzeba zobaczyć

Nocny agent 2. sezon

W drugim sezonie Peter Sutherland, po udaremnieniu spisku w Białym Domu, zostaje wciągnięty w jeszcze bardziej niebezpieczną intrygę. Tym razem akcja przenosi się z Waszyngtonu do Nowego Jorku, gdzie Peter musi zinfiltrować tajną siatkę szpiegowską, której celem jest zdestabilizowanie rządu USA. W obliczu zdrady i ukrytych motywacji, Peter musi nauczyć się, komu może zaufać, jednocześnie próbując powstrzymać katastrofę na skalę globalną. Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, a Peter będzie musiał wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, by przetrwać i ochronić kraj.

Od 23 stycznia na Netflix

Cormoran Strike 6. sezon

Szósty sezon serialu oparty jest na powieści "Serce jak smoła" autorstwa Roberta Galbraitha, czyli J.K. Rowling. Tym razem Cormoran Strike i Robin Ellacott mierzą się ze sprawą Edie Ledwell, współtwórczyni popularnego internetowego serialu animowanego o tytule "Serce jak smoła". Edie zgłasza się do agencji detektywistycznej z prośbą o pomoc, gdyż jest prześladowana w sieci przez tajemniczą postać o pseudonimie Anomie. Śledztwo zaprowadzi Strike'a i Robin w mroczne zakamarki internetu, gdzie anonimowość i nienawiść splatają się w niebezpieczną sieć. Będą musieli stawić czoła nie tylko zagadce kryminalnej, ale także własnym demonom z przeszłości.

Od 24 stycznia na Max

Flow

Animowana opowieść o kocie, który przyzwyczajony do samotnego życia w domu, niespodziewanie zostaje zmuszony do opuszczenia swojego bezpiecznego schronienia. Gdy tajemnicza powódź zalewa znany mu świat, kot znajduje schronienie na starej, drewnianej łodzi. Nie jest jednak sam. Oprócz niego na pokładzie znajdują się również inne zwierzęta: kapibara, ptak, lemur i pies. Każde ze zwierząt musi zmierzyć się ze swoimi lękami i słabościami, a także nauczyć się żyć w grupie, by przetrwać i odnaleźć nową przyszłość.

Od 24 stycznia w kinach

Cel numer jeden

Nowa produkcja Apple TV+ to szpiegowski thriller, który opowiada historię młodego, ale niezwykle utalentowanego matematyka, który znajduje się na progu dokonania przełomowego odkrycia. Jego badania mają potencjał, by zmienić świat, ale przyciągają również uwagę groźnych ludzi. Nagle staje się on celem tajemniczego wroga, który za wszelką cenę chce powstrzymać go przed ukończeniem pracy i wykorzystaniem jej potencjału. W obliczu śmiertelnego zagrożenia, bohater musi walczyć o przetrwanie, jednocześnie próbując rozwikłać zagadkę, kim jest jego prześladowca i jakie są jego motywy.

Od 22 stycznia na Apple TV+

Whiskey on the Rocks

Szwedzki miniserial, który w humorystyczny sposób przedstawia jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń zimnej wojny: wejście na mieliznę radzieckiego okrętu podwodnego U-137 u wybrzeży Karlskrony w 1981 roku. Serial skupia się na chaosie i napięciu, jakie zapanowały w szwedzkim rządzie i wojsku w obliczu tego incydentu. Widzowie śledzą perypetie premiera Thorbjörna Fälldina, który musi stawić czoła nie tylko radzieckim dyplomatom, ale także presji ze strony własnego narodu i sojuszników z NATO. W tle rozgrywa się również historia załogi radzieckiego okrętu, która próbuje ukryć prawdziwy cel swojej misji.

Od 22 stycznia na Disney+

Harlem 3. sezon

Nowa seria kontynuuje historię czterech przyjaciółek, Camille, Quinn, Tye i Angie, które próbują odnaleźć się w życiu osobistym i zawodowym w tętniącej życiem dzielnicy Harlem w Nowym Jorku. Tym razem dziewczyny stają w obliczu nowych wyzwań i ważnych decyzji, które zaważą na ich przyszłości. Camille, po burzliwym rozstaniu, musi na nowo poukładać swoje życie miłosne i zawodowe. Quinn nadal poszukuje swojej drogi, próbując pogodzić karierę z pragnieniem założenia rodziny. Tye zmaga się z konsekwencjami swoich dawnych decyzji, a Angie stara się odnaleźć równowagę między karierą aktorską a stabilizacją.

Od 23 stycznia na Prime Video

Światłoczuła

Agata, niewidoma od urodzenia dziewczyna, pracuje z trudną młodzieżą w ośrodku wychowawczym. Mimo swojej niepełnosprawności, Agata jest pełna życia, kocha świat i czerpie z niego garściami. Jej życie zmienia się, gdy poznaje Roberta, znanego fotografa, który zmaga się z pustką i wypaleniem zawodowym. Ich spotkanie to zderzenie dwóch różnych światów, które na pierwszy rzut oka wydają się nie do pogodzenia. Agata uczy Roberta wrażliwości i postrzegania świata poza obrazami, a Robert pomaga Agacie odkryć piękno, którego nie może zobaczyć.

Od 24 stycznia w kinach

Better Man: Niesamowity Robbie Williams

Fim biograficzny, który w nietypowy sposób przedstawia historię legendarnego muzyka Robbiego Williamsa. Nie jest to typowy film biograficzny, ponieważ Robbie jest w nim przedstawiony jako... małpa! Ta oryginalna koncepcja pozwala twórcom na zabawną i metaforyczną prezentację kariery artysty, jego wzlotów i upadków, a także zmagań z sławą i własnymi demonami. Film ukazuje drogę Robbiego od dzieciństwa w Stoke-on-Trent, przez lata spędzone w zespole Take That, aż po sukcesy solowe i uzyskanie statusu jednego z najpopularniejszych artystów na świecie. Opowiada o jego relacjach z bliskimi, miłości do muzyki i trudnościach, z jakimi musiał się zmierzyć na szczycie.

Od 24 stycznia w kinach