Nowe "Suits" na świeżutkim zwiastunie! Serial skradnie serca nie tylko fanów

Powrót serialu "Suits" (pl. W garniturach") okazał się wielkim zaskoczeniem dla... absolutnie wszystkich -- włącznie z samymi twórcami. Po tym jak latem 2023 wszystkie odcinki trafiły na amerykańskiego Netfliksa rozpoczęło się prawdziwe szaleństwo, efektem którego jest zupełnie nowy serial w tym uniwersum. "Suits LA", bo tak zatytułowany jest spin-off który przeniesie nas na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, zapowiada się wyśmienicie -- a teraz możemy zobaczyć pierwszy pełny zwiastun nowej serii w tym barwnym świecie.

"Suits LA" -- co warto wiedzieć o serialu? O czym będzie opowiadał?

"Suits: LA" skupi się na zupełnie nowej postaci w uniwersum: Tedzie Blacku (w tej roli Stephen Amell, którego możecie kojarzyć chociażby z lubianego serialu DC: "Arrow"). Były nowojorski prokurator ma trafić do tytułowego Los Angeles, gdzie wcieli się w rolę, którą całe życie potępiał. Jego zadaniem będzie reprezentowanie dużych i wpływowych klientów. Całą opowieść będziemy śledzić od momentu, w którym jego firma znalazła się w kryzysie, tym samym można nastawić się na niesprzyjający los, wiele związanych z tym perypetii i niespodziewanych zwrotów akcji. Twórcy "Suits: LA" od początku są dość oszczędni w szczegóły związane z nową serią w uniwersum. Od wejścia informowano jednak, że scenariusz do pilotażowego odcinka napisze twórca uniwersum — Aaron Korsh. Jak to na "Suits" przystało -- nie zabraknie tam barwnych postaci, których perypetie będziemy obserwować zarówno z perspektywy osobistej, jak i zawodowej. Historie te mają się stale przeplatać, a już teraz zdradzono, ze można liczyć na gościnne występy gwiazd znanych z głównego serialu -- m.in. Gabriela Machta. Mowa, rzecz jasna, o jednej z tamtejszych głównych postaci, czyli Harveyu Specterze.

"Suits LA" na pełnym zwiastunie

Wiele informacji na temat nadchodzącej serii zdradzano stopniowo po pierwszych oficjalnych zapowiedziach. Dopiero teraz jednak otrzymaliśmy pierwszy zwiastun, na którym możemy zobacyć czego można się spodziewać w pełnej krasie.

Widać od wejścia, że jest to produkcja typowo telewizyjna. Czy to źle? W dobie zalewu premierami na VOD, wielu tęskni za schematycznymi seriami, do których można regularnie powracać każdego tygodnia. Wydaje się zatem, że to właśnie może być jedna z takich produkcji, którą dodatkowo rodzimi widzowie pokochają bez reszty -- to uniwersum nie bez powodu przyciągnęło miliony widzów w pierwowzorze. Szykuje się sporo ciekawych historii do opowiedenia -- czy faktycznie będą tak efektowne jak wielu by sobie to wymarzyło -- okaże się już niebawem.

Premiera "Suits LA" już w lutym!

Stacja NBC nie trzyma nas już dłużej w niepewności i doczekaliśmy się oficjalnej daty premiery "Suits LA". Spin-off uwielbianego serialu trafi na antenę amerykańskiej telewizji 23. lutego -- czyli już za niewiele ponad miesiąc! Polska data premiery nie jest jeszcze znana.