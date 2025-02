Tym iPhonem Apple chce zachwycić w 2025. Zobacz jak będzie wyglądał niezwykły smartfon

Tak cienki, że robi wrażenie: iPhone 17 Air

Dotychczas było już wiele plotek na temat tego, że iPhone 17 Air będzie wyraźnie wyróżniał się na tle swojego rodzeństwa. Obudowa smartfona ma mierzyć sobie zaledwie 5,5 mm w najcieńszym miejscu. Na tylnej części urządzenia znajdzie się się przeprojektowana belka aparatu, która (podobnie jak to jest w smartfonach z linii Pixel) zajmie całą szerokość urządzenia. Na jej lewym krańcu ma znaleźć się pojedynczy obiektyw aparatu, zaś po prawej stronie znajdzie się miejsce się mikrofon oraz lampę błyskową. Najnowsze rendery są w całości oparte na wcześniejszych przeciekach sugerujących istnienie obudowy iPhone'a 17 Air. Cieniutkiej i... nie da się ukryć: robiącej wielkie wrażenie, jeśli faktycznie uda się utrzymać smartfon tak cienkim!

Kilka dni temu FPT opublikował również rendery modelu iPhone 17 Pro, które sugerują, że nowa belka aparatów pojawi się również w tej wersji urządzenia. Jeśli te informacje się potwierdzą, Apple może całkowicie zmienić sposób projektowania aparatów w swoich flagowych smartfonach. Prosser twierdzi również, że wraz z premierą iOS 19 Apple wprowadzi przeprojektowaną aplikację aparatu, inspirowaną interfejsem visionOS. Nowa wersja aplikacji miałaby zawierać półprzezroczyste menu i przyciski, co miałoby wpłynąć na komfort użytkowania.

To tylko przecieki, ale...

Jak zwykle wszelkiej maści przecieki warto brać z przymrużeniem oka. Tym razem jednak są to materiały z kanału Front Page Tech przedstawione przez Jona Prossera. Znanego YouTubera technologicznego, który od ponad dekady dzieli się informacjami na temat Apple — nierzadko bardzo insiderskimi. I często byliśmy świadkami tego, jak podawane przez niego wieści się sprawdziły. To właśnie on zepsuł Apple niespodziankę kilka lat temu ujawniając design AirTaga na kilka miesięcy przed oficjalnym ogłoszeniem produktu. Ale choć wszystko sprawdziło się z AirTagiem czy iPadem Mini, z redesignem Apple Watcha powielał on sporo bzdur. Stąd też warto do takich informacji zawsze mieć dystans.

iPhone 17 Air: kiedy premiera cienkiego smartfona Apple?

Apple najczęściej zapowiada nowe produkty we wrześniu, dlatego najbardziej prawdopodobnym jest, że iPhone 17 Air zostanie oficjalnie zaprezentowany jesienią tego roku. I jako że od tego czasu dzieli nas jeszcze pół roku, plotek i przecieków na temat nowego modelu w ofercie Apple będzie regularnie przybywać, prawdopodobnie psując wszelkie niespodzianki gigantowi z Cupertino, jak to zresztą zwykle bywało w ostatnich latach. Nie da się jednak ukryć, że nowy, cieniutki, iPhone zapowiada się intrygująco. Zwłaszcza, że w przypadku iPada Pro z M4 Apple udowodniło że odrobiło lekcję z konstrukcji cieniutkich urządzeń.