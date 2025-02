Reklamy bezpośrednio w popularnych mapach. Nie wszystkim to się spodoba

Mapy Apple cieszą się coraz większą popularnością, tym samym gigant powraca do pomysłu wdrożenia reklam i tam. Nie jest żadną tajemnicą, że firma może nie jest tak zalana reklamami jak jej najwięksi konkurenci, ale też specjalnie od nich nie stroni — czego idealnym przykładem jest chociażby sklep App Store, gdzie takowych pojawia się coraz więcej. Jak informuje Mark Gurman w swoim najnowszym newsletterze, chociaż podobny pomysł pojawił się już w 2022 roku, wówczas firma nie zdecydowała się na jego realizację. Teraz temat wraca jak bumerang, choć ma być na bardzo wczesnym etapie. Apple bowiem miałoby nie podejmować jeszcze żadnych działań związanych z implementacją formatów reklamowych w swoich produktach.

Reklama

Źródło: Depositphotos

Reklamy w Apple Maps: czego się po nich spodziewać?

Reklamy w Apple Maps nie miałyby formy klasycznych banerów, jak te doskonale znane chociażby ze stron internetowych czy wielu darmowych aplikacji. Zamiast tego Apple planuje wdrożenie tzw. sponsorowanych wyników wyszukiwania. Oznacza to, że firmy mogłyby płacić za wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania dla określonych słów kluczowych. W praktyce mogłoby to wyglądać tak: po wklepaniu przez użytkownika Apple Maps hasła takiego jak „pizza” lub „fast food”, sieć restauracji mogłaby wykupić miejsce na górze listy wyników. To dokładnie ten sam schemat działania, z którego korzystają konkurencyjne produkty — w tym Mapy Google czy Waze.

Apple już teraz generuje znaczną część przychodów z reklam w wyszukiwarce App Store. Deweloperzy mogą płacić za promowanie swoich aplikacji na podstawie określonych słów kluczowych, a od niedawna także za widoczność na stronie głównej sklepu. Wprowadzenie podobnego modelu w Apple Maps mogłoby znacząco zwiększyć przychody giganta z Cupertino w segmencie usług cyfrowych. Co jednak istotne: dla przeciętnego użytkownika Apple Maps oznaczałoby to większą liczbę sponsorowanych wyników, które mogłyby wpływać na sposób prezentowania informacji. Z jednej strony może to ułatwić znalezienie popularnych miejsc i firm, z drugiej – jak zwykle pojawia się pytanie o neutralność wyników wyszukiwania.

Reklamy w Mapach Apple to coś, czego raczej nie uda nam się uniknąć

Obecnie Apple jedynie „rozważa” wprowadzenie reklam do Apple Maps, ale jeszcze nie podjęło żadnych większych działań w tym kierunku. Jednak biorąc pod uwagę rosnącą rolę przychodów z usług cyfrowych dla firmy, można przypuszczać, że wdrożenie takich zmian jest wyłącznie kwestią czasu. Gigant z Cupertino coraz śmielej sięga po rozmaite formaty reklamowe. Na szczęście na ten moment robi to na tyle zręcznie, że nie są one dla nikogo specjalnie uciążliwe — i oby tak było i w tym przypadku.