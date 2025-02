Apple TV+ to platforma wypełniona świetnymi serialami i filmami, które walczą i zdobywają najważniejsze nagrody filmowe i telewizyjne. Ma tylko jeden spory problem – ograniczenie w dostępie. Bez problemu mogą z niej korzystać posiadacze urządzeń z logo nadgryzionego jabłka oraz posiadaczy nowszych telewizorów lub konsol. Częściowo wykluczeni są użytkownicy smartfonów i tabletów z Androidem, którzy do korzystania z Apple TV+ muszą odpalić przeglądarkę. To ma zmienić się jeszcze dzisiaj.

Apple TV+ na Androidzie na wyciągniecie ręki. Nowa aplikacja ma pojawić się już niebawem

Mark Gurman z Bloomberga zwraca uwagę, że aplikacja może pojawić się w Google Play jeszcze dzisiaj – tak podają jego anonimowe źródła. Na ten moment w sklepie z aplikacjami na urządzenia z Androidem mamy dwie aplikacje Apple TV – te skierowane są jednak do posiadaczy telewizorów z systemem Google TV (Android TV) i nie da się ich zainstalować na smartfonach. Posiadacze telefonów, czy tabletów z innym niż iOS/iPadOS systemem, by móc oglądać filmy i seriale dostępne na Apple TV (także TV+), muszą korzystać z przeglądarki internetowej lub zdecydować się na zakup kompatybilnego TV, przystawki, konsoli, lub sprzętu z logo nadgryzionego jabłka.

To zmieni się w momencie, w którym Apple udostępni pełnoprawną apkę na smartfony z Androidem. Nie będzie to jednak pierwsza aplikacja multimedialna giganta z Cupertino. Już teraz posiadacze innych, jak iPhone, telefonów mogą instalować Apple Music, czy Apple Music Classical i cieszyć się dostępem do bogatego katalogu biblioteki muzycznej, także klasycznej. Przez wiele lat apka Apple Music na Androida była znacznie lepsza niż to, co oferowano na iOS. A to za sprawą dodatkowej opcji "przejścia z wyciszeniem", która na iPhonie przez wiele lat nie była dostępna i pojawiła się dopiero wraz z iOS 17. Czy apka Apple TV na Androida dostanie coś ekstra? Przekonamy się, gdy tylko pojawi się w Google Play.