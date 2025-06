Nowy dokument już w mObywatelu. Kto skorzysta?

mObywatel to jedna z najchętniej pobieranych aplikacji w Polsce. Korzysta z niej ponad 9 mln użytkowników, którzy chętnie sięgają po cyfrowe dokumenty w niej przechowywane. Oprócz mDowodu, mPrawa Jazdy (także tymczasowego) znajdziemy tam szereg legitymacji potwierdzających nie tylko status studenta, czy ucznia, ale przede wszystkim nasze uprawnienia. Na liście dostępnych już tego typu dokumentów znalazł się jeszcze jeden – legitymacja doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy reprezentuje zawód zaufania publicznego, który ma ogromne znaczenie dla polskich przedsiębiorstw. Jest to kolejna grupa zawodowa, obok adwokatów i radców prawnych, która otrzymuje cyfrową legitymację w mObywatelu.

mObywatel z nowym dokumentem. Skorzystają doradcy podatkowi

Jak skorzystać z nowego cyfrowego dokumentu i jak go dodać do aplikacji mObywatel? To proste:

W prawym górny roku ekranu głównego mObywatela wystarczy dotknąć przycisk Dodaj

Z listy dostępnych dokumentów i uprawnień należy wybrać Legitymację doradcy podatkowego

Dokument został dodany do aplikacji mObywatel. Legitymacja wyświetlona będzie jako kolejny dokument na ekranie głównym aplikacji i w razie konieczności można zmieniać jego położenie na pulpicie

Legitymacja doradcy podatkowego w mObywatelu jest dostępna w aplikacji na urządzenia z Androidem i iOS. Wystarczy pobrać aktualizację z numerkiem 4.59 z App Store lub Google Play.