28 mln zł kary dla OLX! Nie wybronią się z tego

Z opisu ustaleń zdobytych w ramach postępowania UOKiK względem OLX, można jednoznacznie stwierdzić, iż stosowany system ocen na tej platformie był wadliwy, wręcz nieuczciwy i wielu punktach wprowadzający w błąd kupujących.

UOKiK zarzuca OLX przede wszystkim fakt, iż opinie o sprzedającym mogły wystawiać osoby, które nie kupiły nic u niego i w zasadzie nie miały z nim żadnego kontaktu sprzedażowego.

Drugi zarzut dotyczył możliwości wystawienia opinii już przez rzeczywistych kupujących, ale pod pewnymi warunkami. Otóż, OLX wysyłał raz w tygodniu zaproszenie do zamieszczania opinii. W przypadku, gdy dany kupujący w tym czasie dokonał kilku zakupów, najpierw mógł ocenić ostatnią transakcję. Jeśli tego nie zrobił, nie miał możliwości oceny pozostałych.

Ponadto, gdy kupujący korzystał z aplikacji mobilnej OLX, dostawał takie zaproszenie w postaci powiadomienia push, jeśli je nieopatrznie zamknął, tracił możliwość jej wystawienia.

Konsumenci mieli podstawy by sądzić, że kryterium umożliwiającym zamieszczenie opinii była transakcja, nie zaś spełnienie dodatkowych warunków, jak np. otrzymanie zaproszenia od serwisu czy ocena zakupów na platformie w jakiejś kolejności. Takie rozwiązanie wpływało na reprezentatywność, a w konsekwencji na rzetelność ocen prezentowanych na platformie OLX.pl. Konsumenci, którzy w krótkim czasie kupowali częściej, mieli gorszy dostęp do wystawienia oceny sprzedającego, przez co ich głos nie był tak samo odzwierciedlony w ocenach prezentowanych w serwisie. Reklama

Ostatni z zarzutów UOKiK dotyczył istotnej wady algorytmu, odpowiedzialnego za wystawianie ogólnej oceny użytkownika serwisu — przypisywał on wyższą wagę ocenom pozytywnym niż negatywnym, a w przypadku ocen mieszczących się w skali poniżej połowy, kwalifikował je jako pozytywne. W rezultacie w serwisie wyświetlały się zamiast ocen „nie polecam” oceny „nieźle (…)”, zamiast ocen „nieźle (…)” oceny „dobrze”, a zamiast ocen „dobrze” oceny „rewelacyjnie”.

Konsumenci nie mieli wglądu w to, jakie oceny cząstkowe składają się na ocenę ogólną użytkownika, ani też dostępu do wystawionych na ich temat komentarzy. Nie zdawali sobie sprawy, że inni użytkownicy platformy mogli być mniej zadowoleni z kontaktu ze sprzedawcą niż wynikało to z ocen prezentowanych w serwisie. W konsekwencji, system ocen sugerował korzystniejsze doświadczenia zakupowe konsumentów, aniżeli wynikało to z realnych doświadczeń transakcyjnych, co mogło zachęcać kolejnych użytkowników do dokonania zakupu na OLX.pl.

OLX stosował te praktyki aż przez 3,5 roku — od listopada 2020 r. do 31 lipca 2024 r., i co prawda zmienił „już” system ocen pozbawiony wyżej opisanych wad, ale nie uniknął kary UOKiK w wysokości ponad 28 mln zł (28 420 869 zł). Decyzja prezesa UOKiK nie jest prawomocna, OLX może się jeszcze odwołać od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednak ciężko przy tak ewidentnie złym systemie ocen oczekiwać, by dałoby się go obronić w sądzie.

Źródło: UOKiK.

Stock Image from Depositphotos.