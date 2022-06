Płatności zbliżeniowe na dobre wpisały się do naszej codziennej rutyny. Im wygodniej, tym lepiej -- dlatego z każdym rokiem dążymy do tego, by cały ten proces był jeszcze łatwiejszy. Kilka lat temu nie rozstawaliśmy się z naszymi kartami płatniczymi. Wraz z upowszechnianiem się płatności mobilnych, dla wielu jednym z ważniejszych kryteriów wyboru smartfona była łączność NFC. Teraz jesteśmy jeszcze wygodniejsi -- bo skoro możemy płacić w sklepach bez konieczności sięgania po telefon, to czemu by z tego nie skorzystać?

Wearables, czyli akcesoria ubieralne (smart opaski, smart zegarki itp.) stają się dzięki temu coraz popularniejsze. Pomagają nie tylko utrzymać lepszą formę, ale okazują się również być fantastycznym kompanem na co dzień. Nie trzeba już wstawać po smartfon, by sprawdzić powiadomienia, można z ich poziomu odbierać połączenia telefoniczne, kontrolować odtwarzacz muzyki, a dzięki całodobowemu monitorowaniu tętna i SpO2 — kiedy tylko coś jest nie w porządku, natychmiast zostaniemy o tym poinformowani. Ponadto, za ich pośrednictwem możemy też w prosty sposób zapłacić za zakupy. Bez szukania karty, bez sięgania po gotówkę, a nawet... bez wzięcia smartfona w dłoń. W ekosystemie Xiaomi wyręczy nas w tym autorski system płatności Xiaomi Pay.

Xiaomi Watch S1 Active

Xiaomi Watch S1 i Xiaomi Watch S1 Active

Xiaomi kilka tygodni temu do oferty wprowadziło dwa zegarki dla miłośników wearables: Watch S1 oraz Watch S1 Active. Już nazwa drugiego z nich zdradza, ku jakim użytkownikom jest on kierowany — bo z tego duetu to właśnie on jest tym bardziej sportowy w formie. Choć w praktyce oba modele oferują 117 trybów fitness i 19 profesjonalnych, 12 dni typowego użytkowania bez sięgania po (bezprzewodową) ładowarkę. Oba zegarki pozwolą odebrać i w wygodny sposób prowadzić rozmowy telefoniczne bez konieczności sięgania po smartfon - mają wbudowany mikrofon i głośnik.

Największa różnicą w obu tych sprzętach pozostaje ich konstrukcja. Bo mimo, że Xiaomi Watch S1 i Xiaomi Watch S1 Active posiadają ekrany AMOLED 1,4" z odświeżaniem 60 Hz, to pierwszy z nich posiada obudowę ze stali nierdzewnej, a panel pokryty jest szafirowym szkłem — i jest konstrukcją nieco cięższą, niż S1 Active z metalową ramką. Pierwszy z nich sprzedawany jest domyślnie ze skórzanym paskiem, drugi - opaską z tworzywa sztucznego. Oba prezentują się stylowo i są trwałymi, godnymi zaufania konstrukcjami — acz reprezentują zupełnie inne style. Wspólnym mianownikiem jednak pozostaje kwestia precyzyjnych czujników, które starannie monitorują nasze funkcje zdrowotne.

Xiaomi Pay w praktyce - wszystko co musisz wiedzieć o płatnościach w zegarku!

Xiaomi Pay obsługiwane jest przez największe polskie banki - ale nie tylko!

Xiaomi Pay to autorski system płatności producenta, który na naszym rynku zadebiutował jesienią ubiegłego roku i od tego czasu niezwykle dynamicznie się rozwija, dodając obsługę kolejnych banków. Obecnie mogą z niej skorzystać właściciele kont:

Banku Pocztowego

Banków Spółdzielczych SGB

BNP Paribas

Credit Agricole

mBanku

PKO BP

Aliar Banku

Banków Spółdzielczych BPS

posiadający w nich kartę Mastercard.

Poza bankami, usługa wspiera także dwa niezwykle popularne fintechy: Curve oraz Zen, które z każdym rokiem stale zyskują na popularności. Spora w tym zasługa tego, że są nie tylko bezpieczne, ale też w prosty sposób pozwalają kontrolować nasze środki — bez konieczności podawania numerów kart bankowych do naszych głównych kont.

Lista wspieranych usług powiększa się z każdym kwartałem — a obecność tam największych polskich instytucji bankowych nie pozostawia złudzeń: producent stawia na rozwój i w mgnieniu oka finalizuje umowy, dołączając do listy wspieranych instytucji najważniejszych na lokalnym rynku graczy. Dzięki temu klienci mogą korzystać z płatności wygodniej niż kiedykolwiek wcześniej!

Dodaj kartę do aplikacji i płać wygodnie zegarkiem Xiaomi Watch S1 i Xiaomi Watch S1 Active!

Kiedy teoria już za nami - można przejść do praktyki, czyli konfigurowania zegarka oraz usługi Xiaomi Pay. Cały proces zamyka się w kilku prostych krokach, które wykonamy bezpośrednio z poziomu mobilnej aplikacji Mi Fitness (dostępnej na urządzeniach z systemem Android oraz iOS). Warto jednak mieć na uwadze, że niezbędne będzie w tym celu konto Xiaomi. Kiedy już się zalogujemy - parowanie zegarka z aplikacją okaże się formalnością. Wszystkie kroki są szczegółowo opisane przez wyświetlane na ekranie instrukcje. Sam skorzystałem z najprostszej opcji, czyli zeskanowania kodu QR wyświetlanego na wyświetlaczu smartwatcha. Dalej wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami — i po sparowaniu zegarka możemy już cieszyć się całym szeregiem tamtejszych funkcji. A także przejść do konfiguracji płatności na zegarku.

Tę znajdziemy w zakładce Urządzenie -> Xiaomi Pay. Niezbędne jest w tym celu noszenie na nadgarstku odblokowanego zegarka. Następnie system sprawdzi kwestie bezpieczeństwa, a dalszym krokiem jest już podanie numeru karty płatniczej oraz innych danych z nią powiązanych. Pozostaje już tylko także zaakceptowanie regulaminów korzystania z Xiaomi Pay oraz zatwierdzenie karty za pośrednictwem wiadomości SMS — i można już przejść do działania, czyli wygodnych płatności bezpośrednio na zegarku! By z nich skorzystać — z menu aplikacji na zegarku wybieramy portfel, kartę, którą chcemy zapłacić i przyłożyć zegarek do czytnika. Tak jak przy płatnościach telefonem czy zbliżeniowych płatnościach kartą!

Autorskie rozwiązanie Xiaomi ma istotną przewagę nad największymi konkurentami — jest międzyplatformowe i (dosłownie) na wyciągnięcie ręki!

Xiaomi Watch S1

Na co dzień i na trening

Zarówno Xiaomi Watch S1, jak i Xiaomi Watch S1 Active to sprzęty, które będą niezawodnym kompanem na co dzień. Przeczytamy na nich powiadomienia, odbierzemy połączenia telefoniczne, najszybciej sprawdzimy informacje, będziemy mogli monitorować przebieg treningu, a także sfinalizować płatności w sklepie dzięki autorskiej usłudze producenta. Jeżeli poszukujecie wearables, które sprawią, że korzystanie ze współczesnych rozwiązań będzie wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej — to sprzęty, obok których nie powinniście przejść obojętnie.

Wpis powstał przy współpracy z Xiaomi