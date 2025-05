Tych okazji nie możesz przegapić. Najlepsze oferty Allegro Smart! Weeks

Allegro Smart! z tą usługą zakupy w sieci stają się nie tylko tańsze, ale i łatwiejsze

Subskrypcja Allegro Smart! abonament oferowany przez Allegro, który od czasu swojej premiery cieszy się ogromną popularnością. Najwięcej użytkowników kojarzy go z darmowymi dostawami i zwrotami. Fakt, te stanowią część jego oferty, ale prawda jest taka, żeto także realne oszczędności i specjalne oferty. Jak wynika z oficjalnych danych opublikowanych przez Allegro, użytkownicy rocznego abonamentu oszczędzają średnio około 800 zł rocznie! Wystarczy tylko spełnić minimalny próg wartości zamówienia (45 zł dla odbioru w punkcie lub automacie paczkowym lub 65 zł przy dostawie kurierskiej), aby nie płacić za wysyłkę.

Ale poza codziennymi oszczędnościami, abonenci Allegro Smart! otrzymują także dostęp do wyjątkowych promocji. W ramach specjalnych ofert można kupić rozmaite produkty nawet o połowę taniej! Ponadto w tym roku do akcji Allegro Smart! weeks dołączyła także platforma eBilet, która zaoferowała zniżki sięgające nawet 40%. Ofertą objęte zostały m.in. festiwal ING Silesia Beats 2025, trasa koncertowa "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk Tour" czy rozmaite koncerty - a wśród nic m.in.Foster the People czy Kamila Skolimowska.

Od kilku dni trwa akcja Allegro Smart! Weeks, w ramach której można kupić wiele produktów znacznie taniej. Dziś ponownie wybieramy kilka najciekawszych ofert, które tylko teraz abonenci Allegro Smart! mogą nabyć w wyjątkowych, promocyjnych, cenach!

Najlepsze oferty Allegro Smart! Weeks. Okazje, których nie możesz przegapić

Xiaomi TV A Pro 2025 43” QLED 4K

Cena: 1049 zł

Propozycja dla wszystkich szukających nowoczesnego telewizora, który połączy rewelacyjną jakość obrazu z funkcjonalnością Smart TV. Xiaomi TV A Pro 2025 to ekran o przekątnej 43 cali, który powstał z myślą o wymagających użytkownikach. Zastosowane w nim nowoczesne technologie zapewniają niezwykle szczegółowy obraz, wyraziste kolory i perfekcyjny kontrast: niezależnie od warunków oświetleniowych. Dzięki wsparciu dla HDR, filmy i seriale nabierają kinowej głębi. Ponadto technologie Dolby Audio, DTS:X oraz DTS Virtual:X gwarantują przestrzenny, czysty, dynamiczny, dźwięk, który wznosi wszystko na znacznie wyższy poziom. To prawdziwa gratka dla miłośników filmowych i serialowych seansów w domowym zaciszu. Wszystko to napędza elegancki design, a także wsparcie Google TV i dostęp do wszystkich popularnych aplikacji w jednym miejscu!

Robot wielofunkcyjny KENWOOD

Cena: 2069 zł

Kenwood CookEasy+ CCL50.A0CP to zaawansowany robot kuchenny, który łączy wielofunkcyjność, styl i najnowsze technologie, oferując wyjątkową wygodę w codziennym przygotowaniu posiłków. Dzięki niemu przygotujesz dania szybciej, łatwiej i precyzyjniej - niezależnie od poziomu twoich kulinarnych umiejętności! Ten wielofunkcyjny robot kuchenny został zaprojektowany z myślą o tym, by być kompleksowym wsparciem w kuchni. Oferuje zarówno siekanie, szatkowanie i ważenie, jak i gotowanie na parze, smażenie, blendowanie, zagniatanie czy duszenie. Wysoki zakres temperatur oraz ich precyzyjna regulacja pozwalają idealnie dobrać warunki do każdego przepisu. Urządzenie wyposażono w silnik 550 W do mieszania, a także moc grzewczą 1500 W. Wbudowana waga i ekran dotykowy czynią gotowanie wyjątkowo intuicyjnym.

Grill elektryczny TEFAL

Cena: 289 zł

Grill elektrycznyTEFAL SuperGrill 3w1 GC510DE0 to idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka wszechstronnego urządzenia do grillowania, przygotowywania kanapek w stylu panini oraz opiekania ulubionych potraw. Wysoka moc (2000 W) zapewnia osiągnięcie profesjonalnych rezultatów - a ponadto oferuje wygodę użytkowania i łatwość w przygotowaniu zdrowych posiłków. Producent zadbał o maksymalną wygodę – lampka kontrolna informuje o gotowości do pracy, a zdejmowana tacka ociekowa oraz nachylone płyty skutecznie odprowadzają tłuszcz, czyniąc dania mniej zdrowszymi. Dodatkowym atutem jest opcja mycia tacki w zmywarce, co znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.Ponadto sprzęt z łatwością zmieści się w każdej kuchni dzięki kompaktowym wymiarom, możliwości przechowywania w pionie i wygodnemu schowkowi na przewód. Producent idealnie połączył nowoczesny design i funkcjonalności - wszyscy fani grillowania będą zachwyceni oferowanymi przez sprzęt opcjami!

LEGO CITY Tramwaj miejski ze stacją

Cena: 244,94 zł

Zestaw LEGO City Tramwaj miejski ze stacjąto doskonały wybór dla najmłodszych miłośników klocków, którzy pasjonują się pojazdami, transportem miejskim i budowaniem pełnym wyobraźni. Ten rozbudowany zestaw zawiera aż 811 elementów, umożliwiając stworzenie realistycznego tramwaju z dwiema kabinami motorniczego, funkcjonalnymi drzwiami i przestronnym wnętrzem z miejscami siedzącymi. Stacja wygląda jak prawdziwa, a ponadto wyposażona została w nowoczesny peron z wysuwanymi płytami pomostowymi oraz klimatyczną kawiarnię, gdzie figurki mogą złapać chwilę wytchnienia. Całość uzupełnia zestaw 6 x nich, w tym osoby na wózku inwalidzkim i z psem asystującym. Ponadto zestaw zawiera klasyczne papierowe instrukcje, ale prawdziwie rewolucyjną jest aplikacja LEGO Builder, która pozwala obracać model w 3D, powiększać detale i na bieżąco śledzić postępy ze składania zestawu!

Telewizor 65 cali OLED LG 65B46LA 4K 120Hz

Cena: 4299 zł

Propozycja od Xiaomi jest bez wątpienia warta uwagi, ale tym razem mowa o telewizorze z najwyższej półki, który zachwyca nie tylko jakością obrazu, ale też nowoczesnym designem i zaawansowanymi funkcjami Smart. LG OLED65B46LA to idealne rozwiązanie dla wszystkich oczekujących najwyższej jakości. 65-calowy ekran OLED 4K z odświeżaniem 120 Hz zapewnia płynność, głębię kolorów i wyjątkowy kontrast, który daje gwarancję, że każda scena będzie prezentowała się niesamowicie. Za jakość wyświetlanego obrazu odpowiada inteligentny procesor α8 AI, który w czasie rzeczywistym optymalizuje zarówno obraz, jak i dźwięk. Dzięki wsparciu dla Dolby Vision, HDR10 i HLG, każdy szczegół, od dynamicznych scen akcji po subtelne światłocienie, prezentuje się niezwykle realistycznie. Wbudowana technologia Dolby Atmos oraz system AI Sound Pro przenoszą widzów w sam środek akcji: dźwięk otacza nas z każdej strony, budując niesamowity klimat. Nowoczesna platforma webOS 24 umożliwia błyskawiczny dostęp do ulubionych aplikacji. Elegancki, minimalistyczny design z ultracienkimi ramkami sprawia, że LG OLED65B46LA idealnie wkomponuje się w każde nowoczesne wnętrze. Możliwość wyświetlania zdjęć lub informacji na wygaszonym ekranie zamienia telewizor także interaktywnym elementem wystroju.

Tablet BlackTAB10 LTE 4/128GB Wi-Fi GPS Dual SIM

Cena: 398 zł

Tablet BlackTAB10 to doskonały wybór dla osób poszukujących uniwersalnego urządzenia do pracy, rozrywki i codziennej komunikacji, który nie kosztuje fortuny. Wyposażony w 10-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 px, zapewnia wysoką jakość obrazu, żywe kolory i szerokie kąty widzenia, które idealnie sprawdzą się przy oglądaniu filmów, przeglądaniu zdjęć czy czytaniu dokumentów. Sercem tabletu jest 8-rdzeniowy procesor MT8788 wspomagany przez 4 GB pamięci RAM, które wspólnie gwarantują płynne działanie wymagających aplikacji. Warto także mieć na uwadze, że sprzęt oferuje wbudowany moduł LTE z obsługą Nano SIM, dzięki któremu można cieszyć się internetem w dowolnym miejscu. BlackTAB10 oferuje 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć o dodatkowe 256 GB za pośrednictwem kart microSD.

