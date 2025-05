Startuje Allegro Smart! Weeks. Tych okazji nie możecie dziś przegapić

Wiosna to dla wielu z nas czas przebudzenia i większych zakupów. Dobrze się składa, bo Allegro startuje z kolejną odsłoną swoich wielkich wyprzedaży: Smart! Weeks. W dniach od 5 do 19 maja, użytkownicy platformy mogą liczyć na wyjątkowe okazje, w których wybrane produkty można będzie kupić nawet 50% taniej. Wisienką na torcie jest promocja na roczny abonament Allegro Smart!, który teraz zgarnąć można za jedyne 39,90 zł!

Allegro Smart! - to po prostu się opłaca

Subskrypcja Allegro Smart! to abonament, który od czasu swojej premiery cieszy się niesłabnącą popularnością. Najwięcej użytkowników kojarzy go przede wszystkim z darmowymi dostawami i zwrotami. Fakt, te stanowią część jego planu, ale to przede wszystkim realna oszczędność i specjalne oferty przygotowane z myślą o abonentach. Według danych platformy, użytkownicy abonamentu oszczędzają średnio około 800 zł rocznie! Wystarczy tylko spełnić minimalny próg wartości zamówienia (45 zł dla odbioru w punkcie lub automacie paczkowym lub 65 zł przy dostawie kurierskiej), aby nie płacić za wysyłkę.

Ale poza codziennymi oszczędnościami, abonenci Allegro Smart! otrzymują także dostęp do wyjątkowych zniżek i promocji. W ramach specjalnych ofert można kupić rozmaite produkty nawet o połowę taniej! Ponadto w tym roku do akcji dołączyła także platforma eBilet, która zaoferowała zniżki sięgające nawet 40%. Ofertą objęte zostały m.in. festiwal ING Silesia Beats 2025, trasa koncertowa "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk Tour" czy rozmaite koncerty: m.in.Foster the People czy Kamili Skolimowskiej.

Już dzisiaj startują specjalne oferty, z których wybraliśmy kilka najciekawszych produktów, które tylko teraz abonenci Allegro Smart! mogą nabyć w wyjątkowych, promocyjnych, cenach!

Allegro Smart! Weeks - najlepsze oferty. 5. maja 2025

Smartfon Apple iPhone 16 Pro 8 GB/256 GB 5G Black Titanium

Cena: 4599 zł zamiast 5299 zł

Klasyka, której nikomu przedstawiać specjalnie nie trzeba. iPhone 16 Pro to najnowszy i najpotężniejszy model w obecnej ofercie Apple. To smartfon, który kupuje się na lata: zarówno jego procesor, jak i cała reszta podzespołów zapewnią spokój na kilka dobrych lat, oferując wysoką wydajność i bezproblemowe działanie, a także najwyższej jakości opcje związane z fotografią i nagrywaniem wideo. W specjalnej cenie można nabyć model z 256 GB pamięci na dane, co powinno w zupełności wystarczyć nawet najbardziej wymagającym użytkownikom. Ponadto iPhone to dla wielu często jedno z pierwszych urządzeń, które wprowadza użytkowników do ekosystemu Apple. A ten, zupełnie inaczej niż konkurencja, współgra ze sobą, tworząc harmonijną całość pomiędzy smartfonem, tabletem (iPad), komputerem (iMac / Mac Mini/ czy MacBooki), telewizorem (Apple TV), a całym zestawem ich autorskich akcesoriów (m.in. słuchawki AirPods czy lokalizatory AirTag). Nie bez powodu takowy cieszy się tak wielką popularnością i od lat zbiera pochwały,

Frytkownica Beztłuszczowa TEFAL EY8558E0 7,5l

Cena: 339 zł zamiast 699 zł

TEFAL przygotował nowoczesną propozcję dla wszystkich szukających nowoczesnego rozwiązania do przygotowywania zdrowych posiłków dla całej rodziny! Airfrier TEFAL EY8558E0 Easy Fry Mega 7,5L to odpowiedź na potrzeby nawet najbardziej wymagających domowych kucharzy. Dzięki mocy 2020 W i pojemności aż 7,5 litra z łatwością przygotujemy obiad nawet dla kilku osób! Co istotne: to sprzęt, który oferuje 8 programów. a także tryb samodzielny, pozwalający dopasować ustawienia do konkretnych potrzeb. Użytkownicy mogą regulować temperaturę od 80, do nawet 200 stopni Celsjusza! Co więcej: zintegrowany minutnik zadba o to, by potrawy były zawsze perfekcyjnie wypieczone, bez ich przesuszenia. Zastosowana technologia Hot Air jest odpowiedzialna za wyjątkową chrupkość na zewnątrz i soczystość wewnątrz, zużywając przy tym nawet 70% mniej energii w porównaniu z tradycyjnym piekarnikiem. Zaś wyjmowany kosz o wymiarach 25 x 25 cm pokryty jest powłoką nieprzywierającą, co pozwala nie tylko myć w zmywarce, ale też daje pewność, że jego domycie jest wyjątkowo łatwe! Wisienką na torcie jest darmowa aplikacja My Tefal, która jest prawdziwą skarbnicą przepisów!

Telewizor 55 cali LED Philips 55PUS8558

Cena: 1849 zł zamiast 2499 zł

To telewizor, który stworzony został dla konsupcji domowej rozrywki! Philips 55PUS8558 55 cali LED 4K UHD z technologią Ambilight to propozycja dla wszystkich oczekujących wysokiej jakości obrazu i dźwięku od domowego centrum rozrywki. Co więcej: wszystko to z pełnym wsparciu inteligentnych funkcji Google TV! Dzięki technologii Ambilight, mamy efekt "poszerzania" obrazu - co przekłada się nie tylko na piękne efekty wizualne, ale także zapewnia niesamowite wrażenia, których próżno szukać gdziekolwiek indziej. Procesor P5 Perfect Picture dba o najwyższą ostrość, głębię detali oraz naturalne kolory - i to nawet przy najbardziej dynamicznych scenach! Wsparcie dla formatów HDR10+, Dolby Vision i HLG gwarantuje kinowe wrażenia niezależnie od źródła obrazu. Z częstotliwością odświeżania 60 Hz, wsparciem dla VRR, AMD FreeSync i ALLM, ten model doskonale sprawdza się także jako ekran do gier. Zminimalizowane opóźnienia i płynność ruchu zapewniają pełną kontrolę w dynamicznych rozgrywkach, co bez wątpienia docenią wszyscy miłośnicy gier wideo, i to niezależnie od ulubionego gatunku!

LEGO Icons 10313 Bukiet z polnych kwiatów

Cena: 157 zł zamiast 189 zł

LEGO Icons 10313 jeden z najpopularniejszych zestawów duńskich klocków ostatnich miesięcy! Bukiet z polnych kwiatów to wyjątkowy zestaw, który łączy w sobie pasję do kreatywnego budowania z miłością do natury. To dekoracyjny model, który pozwala stworzyć kompozycję złożoną z realistycznie odwzorowanych gatunków, m.in. chabrów, maków walijskich, lawendy, łubinu i gerbery. Taki złożony z tworzyw sztucznych zestaw to nie tylko świetny prezent, ale i elegancki element wystroju wnętrza, który nie więdnie... i nie wymaga podlewania!

Czajnik elektryczny Xiaomi Smart Kettle 2 Pro

Cena: 149 zł zamiast 184,99 zł

Czajnik to jeden z tych kuchennych przedmiotów, po które sięgają nawet najwięksi kuchenni ignoranci. Dania instant, ulubione herbaty czy kawa - bez niego ani rusz! Xiaomi Smart Kettle 2 Pro to czajnik elektryczny, który doskonale łączy elegancki wygląd z całym pakietem praktycznych funkcji. Dzięki swojej wysokiej mocy (1800W) urządzenie w mig pozwoli zagotować nawet 1,7 litra wody, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno dla wieloosobowych rodzin, jak i... każdego ceniącego sobie wygodę i szeroko pojęte oszczędności. Urządzenie wyróżnia się wysokiej jakości wykonaniem: zastosowana stal nierdzewna wysokiej klasy nie tylko zapewnia trwałość i odporność na korozję, ale także gwarantuje bezpieczeństwo kontaktu z żywnością. Minimalistyczna biała obudowa idealnie wkomponuje się w każde wnętrze.

Bez wątpienia jednym z atutów, który docenią wszyscy użytkownicy Xiaomi Smart Kettle 2 Pro jest wbudowane weń Wi-Fi, umożliwiające zdalne sterowanie czajnikiem za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Pozwala ona również ustawić preferowaną temperaturę, zaplanować czas gotowania, a także sprawdzić aktualny stan czajnika bez ruszania się z miejsca. To znakomite udoskonalenie inteligentnego domu. Co ważne: sprzęt oferuje również zaawansowane funkcje związane z bezpieczeństwem. Posiada podwójną izolację termiczną, dzięki której obudowa zawsze pozostaje zimna. Ponadto ma również specjalny przycisk otwierający pokrywę bez ryzyka poparzenia. Dzięki równomiernemu podgrzewaniu wody czajnik pracuje wydajniej i zużywa mniej energii.

Wpis powstał przy współpracy z Allegro