Twórcy ChatGPT gotowi na przełomowy krok. Raport zdradza szczegóły

Konkurencja na rynku AI zaczyna rozkręcać się coraz mocniej, a wszystko wskazuje na to, że najlepsze dopiero przed nami. Wydawało się, że OpenAI będzie cieszyło się niekwestionowaną pozycją lidera czatbotów, ale premiera DeepSeek pokazała, że nie trzeba wcale dysponować ogromnym budżetem, by zatrząść podium. W reakcji na chińskiego asystenta AI twórcy ChatGPT wydali ostatnio nową wersję modelu, ale to nie wystarczy – konieczne jest usamodzielnienie się w kwestii produkcji podzespołów, a to ma nastąpić już w przyszłym roku.

Cel? Odciąć się od NVIDII

O tym, że OpenAI jest już niemalże gotowe do produkcji własnych układów AI, poinformował Reutres w tym raporcie. Źródła portalu miały przekazać, że firma Sama Altmana sfinalizuje projekt w przeciągu kolejnych kilku miesięcy, a następnie przekaże go do zakładów produkcyjnych w Tajwanie – ostatnim etapem zajmie się TSMC, czyli popularne przedsiębiorstwo, specjalizujące się w produkcji układów scalonych.

Źródło: Depositphotos

Dlaczego to takie ważne? Bo ten ruch pozwoli OpenAI odciąć się od NVIDII i wyprodukować układy w bardziej efektywnej technologii 3-nanometrowej, z bardziej rozbudowanymi możliwościami sieciowymi i większą przepustowością. Reuters podaje, że początkowo firma wprowadzi autorskie układu AI na ograniczoną skalę, a z czasem skupi się na wdrażaniu niestandardowych i bardziej zaawansowanych podzespołów.

Jeśli projekt OpenAI zakończy się sukcesem, to może to zachęcić inne firmy do uniezależniania się od NVIDII, a w rezultacie zmniejszyć popyt na GPU od amerykańskiego giganta. Pamiętajmy jednak, że na starcie OpenAI chce używać własnych chipów głównie do uruchamiania modeli AI – trenowanie zaś będzie odbywać się jeszcze przez jakiś czas na flagowych w tym segmencie kart NVIDIA H100.