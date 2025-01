Zachód się trzęsie. Chiński DeepSeek zjada ChatGPT w każdym aspekcie

Rozwój chińskiego modelu sztucznej inteligencji DeepSeek stanowi przełom w dziedzinie AI, ale jednocześnie budzi poważne obawy związane z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych. DeepSeek, opracowany przez Liang Wenfenga, współzałożyciela firmy High-Flyer, może zrewolucjonizować chińskie możliwości w zakresie cyberwywiadu, cyberwojny i operacji informacyjnych, co stanowi znaczące zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i Zachodu.

DeepSeek wyróżnia się zaawansowaną architekturą AI, która opiera się na dostępie do ogromnych zbiorów danych i najnowocześniejszych możliwościach przetwarzania. Model ten jest szczególnie przystosowany do ofensywnych operacji cybernetycznych oraz masowej eksploatacji wrażliwych informacji. Jego zdolność do działania w złożonych i dynamicznych środowiskach sprawia, że może być wykorzystywany w symulacjach militarnych, analizach geopolitycznych i podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym.

Liang Wenfeng, twórca DeepSeek, zdołał opracować ten model szybciej i taniej niż amerykańskie firmy, wykorzystując ogromne zbiory danych dostępne w Chinach, optymalizując procesy pod kątem efektywności oraz korzystając z wsparcia państwa i otwartych praktyk programistycznych. Te czynniki podkreślają strukturalne przewagi chińskiego ekosystemu AI, które stawiają wyzwania przed amerykańskimi firmami konkurującymi na globalnym rynku.

Jednym z najbardziej niepokojących aspektów DeepSeek jest jego potencjał w odkrywaniu tzw. exploitów zero-day, czyli luk w oprogramowaniu, które mogą być wykorzystane przed ich załataniem. DeepSeek mógłby analizować ogromne ilości kodu i konfiguracji infrastruktury, aby szybciej niż ludzkie zespoły odkrywać potencjalne luki. Te exploity mogłyby być następnie wykorzystywane w atakach na kluczową infrastrukturę, taką jak sieci energetyczne, systemy finansowe czy transportowe, powodując szeroko zakłócenia.

Warto również dodać, że DeepSeek charakteryzuje się zdolnością przetwarzania ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym, co przewyższa możliwości ChatGPT. Model może automatycznie przeszukiwać globalną infrastrukturę IT w poszukiwaniu podatności, podczas gdy ChatGPT koncentruje się na udzielaniu odpowiedzi w formie konwersacyjnej. Ponadto DeepSeek potrafi działać w dynamicznych i zmiennych środowiskach, dostosowując swoje analizy do aktualnych danych.