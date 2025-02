Twój smartfon właśnie stał się jeszcze mądrzejszy. Wypróbuj za darmo

Gemini 2.0 Flash Thinking zdradzi Ci, co miał "na myśli".

Gemini może i nie jest jeszcze aż tak szalenie popularny nad Wisłą, jak ChatGPT, ale Google ma jedną poważną przewagę – Gemini jest domyślnym asystentem AI na smartfonach większości Polaków. Gigant nie ustępuje więc kroku w walce o chatbotową dominację i udostępnia nową wersję Gemini w aplikacjach na Androida i iOS.

Reklama

Nowy Gemini z eksperymentalną funkcją

Google dodało ostatnio do webowej wersji Gemini nową, eksperymentalną wersję Gemini 2.0 Flash Thinking, która wykazuje ulepszone zdolności rozumowania i multimodalnego przetwarzania danych, oferując od teraz dodatkowe okienko, pokazujące, w jaki sposób AI doszło do odpowiedzi na zadane pytanie. Teraz ta opcja trafiła do wersji mobilnych, zaczynając od posiadaczy Androidów.

Gemini 2.0 Flash Thinking na smartfonach będzie nieco różnić się od wersji webowej. Zamiast rozbudowanego okna rozpoznawania perspektywy, analizy kluczowych koncepcji czy strukturyzacji odpowiedzi, otrzymamy skróconą sekcję „Myśli”, która działa podobnie, ale dostarcza skondensowaną pigułkę informacji. Posiadacze wybranych smartfonów mogą już teraz przetestować funkcję za darmo. Gemini 2.0 Flash Thinking zostało stworzone do wieloetapowego rozumowania, dzięki czemu – w przeciwieństwie do prostego 2.0 Flash – lepiej nadaje się do bardziej zaawansowanych problemów.

Jeszcze lepszy w tej kwestii jest Gemini 2.0 Pro Experimental, dostępne dla wybranych posiadaczy subskrypcji Advanced. Ja co prawda nim jestem i nie dostałem jeszcze możliwości skorzystania, ale jak podaje 9to5google, pojawiają się takie przypadki. Obie wersje można też za darmo przetestować w Google AI Studio – wystarczy tylko konto Google.

Stock image from Depositphotos