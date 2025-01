Awaria ChatGPT - nie działa (prawdopodobnie) na całym świecie

Tysiące użytkowników popularnej usługi ChatGPT od OpenAI zgłosiło problemy z działaniem usługi. Awaria, choć nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez twórców, jest widoczna na stronie Downdetector.com, która monitoruje zakłócenia w działaniu popularnych serwisów internetowych.

ChatGPT nie działa. Globalna awaria usługi OpenAI

Wiele źródeł mówi, że problemy trwają od dwóch dni i to na całym świecie, ale kłopoty w szczególności zaczęły się dziś w godzinach popołudniowych. Cały czas obserwujemy wzmożoną liczbę zgłoszeń o problemach z ChatGPT. Na polskim downdetector.pl odnotowano ponad 4 tysiące zgłoszeń o awarii ChatGPT. Dodatkowo, użytkownicy z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych masowo informują o niemożności połączenia się z serwisem. W momencie pisania tego artykułu liczba zgłoszeń w UK przekroczyła 5000, a w USA 4000. Próby uzyskania dostępu do strony internetowej lub aplikacji ChatGPT kończą się wyświetleniem komunikatu o błędzie "Bad gateway", co wskazuje na problemy z komunikacją pomiędzy serwerami.

Co ciekawe, Downdetector.com odnotował już w środę wzrost liczby zgłoszeń o problemach z ChatGPT, głównie dotyczących prędkości przesyłania danych. Na platformie X (dawniej Twitter) pojawiły się również wpisy użytkowników, którzy sygnalizowali trudności z przesyłaniem zdjęć do chatbota. Jednak skala tych zakłóceń była znacznie mniejsza niż obecnie obserwowana awaria. Na razie OpenAI nie wydało żadnego oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Pozostaje nam czekać na informacje od twórców ChatGPT i mieć nadzieję na szybkie rozwiązanie problemów.