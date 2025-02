Twórcy ChatGPT kontratakują. Oto odpowiedź na DeepSeek

OpenAI nie mogło pozostać bezczynne w obliczu globalnego tornado, jakie rozpętało się wokół DeepSeek – nowego modelu językowego, który błyskawicznie podbił serca użytkowników i wspiął się na podium najpopularniejszych aplikacji w sklepach mobilnych. W porównaniu do ChatGPT lepiej radzi sobie ze specjalistycznymi zadaniami matematycznymi, a na dodatek zużywa mniej energii. O chińskim modelu językowym mówią teraz wszyscy, a przecież jeszcze do niedawna to właśnie produkty OpenAI były synonimem mainstreamowego sukcesu w sektorze czatbotów. Amerykański gigant reaguje więc wypuszczeniem OpenAI o3-mini – nazywa go najnowszym i najbardziej opłacalnym modelem z serii modeli dedukcyjnych.

Reklama

OpenAI o3-mini – czym jest i co oferuje?

OpenAI po raz pierwszy zaprezentowało o3-mini w grudniu 2024 roku. Teraz model debiutuje w wersji ogólnodostępnej, zarówno w ChatGPT, jak i w API. Twórcy chwalą się, że o3-mini przesuwa granice małych modeli językowych, szczególnie w zakresie STEM, czyli dziedzin ścisłych – nauka, technologia, inżynieria, matematyka.

Źródło: Depositphotos

Model o3-mini zastępuje wysłużonego już o1-mini i ma być od niego 24 razy szybszy, a także cechować się mniejszymi opóźnieniami – średni czas odpowiedzi to 7,7 sekundy w porównaniu do 10,16 sekundy w o1-mini. OpenAI podkreśla w oficjalnym komunikacie, że o3-mini ma być szczególnie wygodnym narzędziem dla programistów. Model wspiera strumieniowanie, czyli generowanie odpowiedzi w sposób ciągły, a także oferuje możliwość wyboru jednego z trzech poziomów intensywności przetwarzania – niski, średni oraz wysoki.

Nowością jest też opcja „Rozumuj”, która odnosi się do mechanizmu, wpływającego na sposób generowania odpowiedzi przez model. To część szerszej koncepcji „myślenia” krok po kroku, mającej na celu między innymi ograniczenie występowania halucynacji, czyli błędnych odpowiedzi na pytania użytkownika.

Jak to działa? Wystarczy w najnowszej wersji ChatGPT aktywować kafelek „Rozumuj” zlokalizowany w okienku czatu, a następnie obserwować, jak AI zaczyna rozbijać problem na mniejsze kroki, zamiast wypluwać gotową odpowiedź – model generuje szereg logicznych etapów, prowadzących go do oczekiwanego wyniku.

Dla lepszej wizualizacji poprosiłem ChatGPT o podanie przykładu. Oto on:

Bez funkcji "rozumuj"

Reklama

Pytanie: Ile to 23 × 47?

Odpowiedź: 1081

Z funkcją "rozumuj"

Reklama

Pytanie: Ile to 23 × 47?

Odpowiedź:

Rozbijam mnożenie na kroki: 23 × 40 = 920

23 × 7 = 161

Dodaję wyniki:

920 + 161 = 1081

Odpowiedź: 1081

Na dodatek model ma być znacznie bardziej przewyższać GPT-4o w wymagających testach bezpieczeństwa i ocenie odporności na próby obejścia zabezpieczeń typu jailbreak.

Czy za o3 mini trzeba płacić?

Nie, nowy model jest zupełnie darmowy dla wszystkich użytkowników i nie wymaga opłacania subskrypcji. Warto jednak zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku funkcji takich jak Advanced Voice Mode, o3-mini cechuje się dziennymi limitami w planie bezpłatnym.

Stock image from Depositphotos