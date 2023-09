Te produkcje mogą być hitami VOD. Kto przygarnie polskie seriale?

Wiemy już, że Viaplay w niedalekiej przyszłości wycofa się z Polski. To platforma, która nad Wisłą posiada wyłączne prawa między innymi do emisji spotkań angielskiej Premier League i wyścigów F1, dlatego od kilku miesięcy trwają dyskusje na temat potencjalnie nowych nabywców, a pośród nich znajdują się tacy giganci jak Canal+ czy nawet Amazon. Zagadkowa pozostaje jednak kwestia polskich seriali, wyprodukowanych na zlecenie Viaplay. Oferta leży podobno na stole kilku platform streamigowych.

„Morderczynie” i „Udar” pod znakiem zapytania

Viaplay zdążyło się przez dwa lata działalności dobrze zadomowić na polskim rynku, głównie dzięki popularności transmisji sportowych. Idąc za ciosem, platforma pokusiła się nawet o stworzenie kilku seriali przeznaczonych dla polskich widzów, współpracując z tak rozpoznawalnymi postaciami, jak Katarzyna Bonda.

To właśnie na podstawie książki bestsellerowej pisarki powstał serial „Morderczynie”, który miał na Viaplay ukazać się już tej jesieni. Niestety zamieszanie związane z opuszczeniem wielu europejskich rynków (w tym także Polski) przez skandynawską platformę spowodowało najpierw opóźnienia w emisji, a później plany całkowitej sprzedaży praw do serialu konkurencyjnym serwisom VOD.

Jak donosi portal Wirtualne Media, oferta sprzedaży serialu kryminalnego z Mają Pankiewicz trafiła już do innych platform, podobnie jak w przypadku produkcji o tytule „Udar”, opowiadającej historię gwiazdora telewizyjnego show, który po przebyciu tytułowego udaru musi na nowo przyzwyczajać się do wywróconego do góry nogami życia. Poziom polskich seriali stale rośnie i obie produkcje zapowiadają się świetnie, dlatego przykro byłoby usłyszeć o ich skasowaniu. Na szczęście rozmowy wciąż trwają i oba tytuły prawdopodobnie trafią w ręce konkurencji, ale Viaplay nie zdradza jeszcze szczegółów.

Viaplay posiada w swej ofercie także serial „Powerwoman”, skupiający się na kobietach sukcesu (występują w nim m.in. Kayah i Katarzyna Puzyńska), ale zarówno jego losy jak i potencjalne zainteresowanie nie są jasne. Niewykluczone, że produkcje pójdą śladem „Sprawy Iwony Wieczorek” i trafią ostatecznie do biblioteki Netflilksa.