Twoje wideo na Instagramie wyglądają źle dlatego, bo nie jesteś popularny

Wokół Instagrama i tamtejszych zawirowań jakościowych dyskutuje się wiele... i to od lat. Nie jest żadną tajemnicą, że materiały zamieszczane bezpośrednio z kilku wybranych modeli smartfonów wyglądają lepiej niż z innych. Ale na tym jeszcze nie koniec pułapek, które czyhają na użytkowników platformy. Okazuje się bowiem, że to jak dobrze będzie wyglądało wideo jest również mocno uzależnione od... jego popularności.

Popularne wideo na Instagramie mogą liczyć na lepszą jakość

Adam Mosseri stojący na czele Instagrama regularnie dzieli się rozmaitymi informacji na temat platformy. Często to właśnie w jego social mediach pojawiają się pierwsze zapowiedzi czy potwierdzenia prowadzonych testów, które zostały przyuważone przez użytkowników.

Kilka dni temu Mosseri wziął udział w sesji ask me anything, podczas której to przewinął się temat jakości materiałów wideo które są serwowane w obrębie platformy. I powiedział on tam:

Ogólnie rzecz biorąc, chcemy wyświetlać filmy w najwyższej możliwej jakości ... Ale jeśli coś nie jest oglądane przez długi czas - ponieważ zdecydowana większość wyświetleń jest na początku - przejdziemy do wideo o niższej jakości. A następnie, jeśli będzie ponownie często oglądany, ponownie wyrenderujemy wideo w wyższej jakości.

Mosseri twierdzi, że platforma robi wszystko co tylko w jej mocy, by wyświetlać w jak najwyższej jakości materiały, które użytkownicy chcą oglądać. Później, w odpowiedzi na jeden z wpisów na platformie Threads, Mosseri uzupełnił temat:

Działa to na poziomie zagregowanym, a nie na poziomie indywidualnego widza. Stawiamy na wyższą jakość (bardziej intensywne kodowanie procesora i droższe przechowywanie większych plików) dla twórców, którzy generują więcej wyświetleń (...)

I jak można było się spodziewać, wywołało to sporo kontrowersji. Bowiem użytkownicy zauważyli, że automatycznie nowi twórcy którzy chcą zaistnieć na platformie, mają pod górkę. Klasyczny przykład nierówności, walka z którymi okazuje się być niezwykle trudna... by nie powiedzieć, że beznadziejna.

Jak wielka jest różnica w jakości wideo?

Pojawiło się też pytanie o to, jaka właściwie jest różnica między lepszą, a gorszą jakością -- i czy faktycznie jest ona wyraźnie widoczna. Mosseri odniósł się również do tego pytania i twierdzi, że... nie jest ona jakaś ogromna:

Jest to słuszna troska, ale w praktyce nie wydaje się to mieć większego znaczenia, ponieważ zmiana jakości nie jest ogromna, a to, czy ludzie wchodzą w interakcje z filmami, czy nie, jest znacznie bardziej oparte na treści wideo niż na jakości. Jakość wydaje się być znacznie ważniejsza dla oryginalnego twórcy, który jest bardziej skłonny usunąć film, jeśli wygląda słabo, niż dla swoich widzów.

No cóż -- trudno się dziwić twórcom, którzy dopieścili swoje materiały i zrobili co tylko w ich mocy, by te wyglądały jak najlepiej, a platforma obniża ich jakość bo nie klikają się tak dobrze, jak inne wirale, że... je usuwają. Niemniej przydałoby się oficjalnie wytłumaczenie tej kwestii wraz z przykładami. Może kiedyś.