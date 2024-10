Coraz popularniejsza platforma, rzuca wyzwanie gigantom social media

Bluesky istnieje już od około dwóch lat, lecz dopiero od lutego tego roku, serwis jest otwarty na każdego, kto chce zacząć z niego korzystać. Nie jest to nowa taktyka, wcześniej już takie samo podejście zastosowała inna aplikacja społecznościowa, Clubhouse. Chociaż na pierwszy rzut oka, na tle otwarcia internetu może się to wydawać elitarne, tak naprawdę jest to, po prostu rozsądne pod kątem zarządza serwerami, finansami, itd. Platforma zaczęła szybko rosnąć, a teraz przy okazji aktualizacji, trochę podskakiwać.

Skoro konkurencji idzie źle, warto się pokazać

Wielu użytkowników Threads Mety, zaczęło ostatnio narzekać na baitowe nitki oraz zerojedynkową moderację, która jest albo za ostra, albo za bardzo popuszcza. W duchu takiej atmosfery konkurencyjna platforma BlueSky (często można spotkać skrót bsky)... Założyła tam konto, żeby trochę zagrać Mecie na nosie.

"Słyszeliśmy, że ludzie o nas mówią... No to założyliśmy konto, żeby udzielić trochę informacji", napisano na profilu. Po czym się pochwalili, że ich zdecentralizowana platforma jest otwarta na wiele punktów widzenia. Dodatkowo teraz po prostu wykorzystują to konto do informowania innych użytkowników o aktualizacjach na własnej sieci.

Już można pobrać najświeższą łatkę o numerze 1.92. O tym nie omieszkano poinformować na threadsowym profilu. Do najważniejszych zmian na pewno można zaliczyć opcję przypinania wybranych postów, dodawanie plików wideo bezpośrednio z urządzenia, zastosowanie filtrów językowych w wyszukiwarce, czy edycję rodzaju czcionki i jej wielkości.

W odpowiedzi na kłopoty X (dawniej Twitter)

Gdy BlueSky się otworzyło na nowych użytkowników w lutym tego roku, po jednym dniu platforma zyskała prawie milion nowych użytkowników, powiększając ich sumę do około czterech milionów. Zaś w skutek coraz większego niezadowolenia z innych sieci, szczególnie Twittera oraz zablokowania portalu Elona Muska w Brazylii, obecnie ogólna liczba pnie się do jedenastu milionów.

BlueSky

Reklamuje się jako jednostka zdecentralizowana, która "(...)nie należy do żadnego miliardera". Chociaż przypomina wyglądem na przykład wspomnianą sieć X (dawniej Twitter), to pod maską jest schowany open source'owy kod. Dzięki temu każdy może podejrzeć co się tam dzieje i budować własne serwery postawione na tej infrastrukturze (jak inna platforma społecznościowa Mastodon, którą bsky już przerosło, choćby ze względu na przyjaźniejszy interfejs).