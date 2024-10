Zuckerberg blokuje konta. Są równi i równiejsi

Jack Sweeney jest swego rodzaju celebrytą w social mediach. Oczywiście nie mówimy tutaj o takiej skali jak Elon Musk, Kim Kardashian, czy Kylie Jenner, jednak czerpie garściami z popularności wcześniej wymienionych. Mężczyzna od lat tworzy boty, które śledzą prywatne odrzutowce miliarderów i gwiazd. Co prawda, wykorzystują one informacje dostępne publicznie, jednak niektórzy uważają, że może mieć to wpływ na bezpieczeństwo. Pisząc "niektórzy" mam oczywiście na myśli wcześniej wspomnianych miliarderów.

Zuckerberg blokuje konta śledzące samoloty miliarderów

Ostatnio doszło do serii blokad kont na popularnych mediach społecznościowych Mety, takich jak Instagram i Threads. Wspomniane konta to boty stworzone przez Jacka Sweeneya, które śledziły prywatne odrzutowce celebrytów. Mężczyzna przeniósł się tam, po tym, jak to samo spotkało go na Twitterze przejętym przez Muska. Blokada objęła boty odpowiedzialne za informowanie na bieżąco o ruchach samolotów takich osób jak sam Mark Zuckerberg, Elon Musk, Kim Kardashian, Bill Gates, Jeff Bezos, Kylie Jenner, Donald Trump, czy Ron DeSantis.

Na zapytanie serwisu TechCrunch, rzecznik Mety odpowiedział, że działania te są spowodowane troską o bezpieczeństwo śledzonych osób. Wspomniano również, że naruszały one politykę prywatności należących do Mety mediów społecznościowych.

Całą sytuację zdążył również skomentować Jack Sweeney, twórca botów. Napisał na Threads, że czuje się, jakby dziś był 15 grudnia 2022 roku. Nawiązał tym samym do momentu, gdy Elon Musk przejął władzę nad Twitterem. Jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobił miliarder była właśnie blokada kont stworzonych przez Jacka Sweeneya. Warto dodać, że jeszcze przed blokadą i przejęciem platformy społecznościowej przez Muska, ten próbował przekupstwa. Oferował mężczyźnie 5 tysięcy dolarów za zaprzestanie śledzenia jego prywatnych samolotów, jednak wycofał się, gdy ten zażądał w zamian jednego z modeli samochodu Tesli.

Grafika: depositphotos