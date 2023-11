Twoja firma w Mapach Google: ile to będzie kosztowało?

Mówi się, że jeśli nie ma twojej firmy w Google, to nie istniejesz. Wystarczy kilka kroków, by dodać jej profil, który będzie wyświetlany zarówno w wyszukiwarce jak i Mapach Google. No dobrze, a ile trzeba za to zapłacić?

Kiedy firm szukało się w książkach telefonicznych, w tym w Panoramie Firm. Choć "żółta księga firm" jest obecnie dostępna jako serwis internetowy, nie da się ukryć, że najważniejsza jest obecność w sieci. A sama strona internetowa nie wystarczy do zainteresowania swoją ofertą potencjalnych klientów. Z pomocą przychodzi Google, które oddaje w ręce przedsiębiorców narzędzia, dzięki którym zwiększą oni swoją obecność w internecie - zarówno w najpopularniejszej wyszukiwarce, jak i w najpopularniejszych mapach.

Czy dodanie firmy do Google Maps jest darmowe?

Na to pytanie jest bardzo prosta i krótka odpowiedź: tak. Utworzenie Profilu Firmy w Google jest bezpłatne. Możesz utworzyć profil bez opłat i zarządzać firmą w wyszukiwarce i Mapach Google, aby pozyskać nowych klientów. A czym jest sam Profil Firmy? To cały pakiet narzędzi, który pozwala w kontrolowany sposób prezentować firmy w wyszukiwarce i Mapach Google. Za pomocą Profilu Firmy przedsiębiorcy mogą komunikować się z klientami, publikować najnowsze informacje, prezentować asortyment produktów i usług, przyjmować zamówienia online i wykonywać inne działania. Zarządzać profilem można można z poziomu aplikacji Mapy Google na urządzeniu mobilnych z iOS i Android. Bez problemu można to zrobić na komputerze w wyszukiwarce Google. Wystarczy otworzyć ją w przeglądarce.

Warto jednak pamiętać, by raz utworzony Profil Firmy był stale zarządzany. Google udostępnia szereg narzędzi, dzięki którym możliwa jest interakcja z użytkownikami wyszukiwarki i map Google, którzy mogą stać się potencjalnymi klientami. Dobrze jest więc pamiętać o aktualizacjach, zdjęciach, czy odpowiadaniu na komentarze. Pomocne bedą również atrybuty. To możliwość przekazania dodatkowych informacji, które pozwolą wybić się na tle konkurencji i trafić do osób, które szukają konkretnych słów kluczowych i bardziej spersonalizowanych potrzeb. Przykładowo: restauracje mogą wskazać szereg atrybutów związanych z ich działalnością, np. oferta cateringowa, dostawy, zamówienia na wynos, czy takie udogodnienia jak ogródek, prywatna sala, czy możliwość organizowania imprez okolicznościowych. Atrybuty mogą być dodawane oraz edytowane bezpośrednio z panelu profilu firmy w Google, w zakładce Informacje.

Profil Firmy w Google. Jak trafić do nowych klientów?

Wiele firm zapomina jednak o dbaniu o swoją obecność i widoczność w Google i Google Maps. Utworzenie wizytówki to dopiero początek i jeśli zależy nam na pozyskaniu nowych klientów i dotarcie do szerszej publiczności trzeba się bardziej postarać. Z pewnością kroki te zaprocentują w przyszłości. Równie ważne jest prowadzenie profilów w mediach społecznościowych - w szczególności, jeśli prowadzimy lokal gastronomiczny. Nic tak nie pobudza apetytu jak zdjęcia dań oferowanych w menu. Te także można zamieszczać na profilu firmy w Google i Google Maps. Goście będą mieli okazję zapoznać się z menu, przyjrzeć się daniom i poznać opinie innych.

Jak założyć taki profil? Zajrzyjcie do naszego poradnika, w którym Grzegorz pokazuje krok po kroku jak skorzystać z rozwiązań oferowanych przez Google i jak stworzyć wizytówkę w Google Maps, która pozwoli dotrzeć do nowych klientów.