Jak znaleźć lokalizację grobu przez internet?

Jak znaleźć zmarłego na cmentarzu? Grobonet i inne wyszukiwarki grobów

Wiele osób przemierza cmentarne alejki w poszukiwaniu grobów swoich bliskich lub innych znanych postaci. Znalezienie konkretnej mogiły na dużej nekropolii może być zadaniem trudnym, szczególnie gdy nie znamy dokładnej lokalizacji miejsca pochówku. Na szczęście dzięki współczesnym technologiom, mamy dostęp do narzędzi, które ułatwiają to zadanie. Jednym z takich narzędzi jest popularna platforma Grobonet, która umożliwia przeszukiwanie baz danych cmentarzy i lokalizację grobów.

Grobonet.com – Wyszukiwarka grobów

Narzędzia takie jak Grobonet.com odgrywają kluczową rolę w poszukiwaniach informacji o osobach pochowanych na cmentarzach w Polsce. To internetowa wyszukiwarka miejsc pochówku dla pasjonatów genealogii, badaczy historii lokalnej, a także dla tych, którzy chcieliby odnaleźć groby swoich bliskich. Dzięki integracji z bazą danych cmentarzy i systemem Interaktywny Administrator Cmentarzy (IAC), Grobonet pozwala precyzyjnie określić położenie grobu.

Jak Działa Grobonet.com?

W korzystaniu z Grobonet.com nie ma nic trudnego. Użytkownik musi jedynie wypełnić formularz, wybierając jedno lub więcej z następujących kryteriów: imię, nazwisko, data urodzenia, data śmierci, lub lokalizacja grobu (sektor, rząd, numer grobu). Po wypełnieniu formularza otrzymujemy listę pochowanych osób, które spełniają dane kryteria. Wybieramy interesującą nas osobę, a następnie otrzymujemy dostęp do informacji takich jak imię, nazwisko, daty urodzenia i śmierci, a także fotografii nagrobka oraz mapy cmentarza z wyróżnionym sektorem.

Baza Danych Grobonet.com łączy w sobie informacje z ponad 600 cmentarzy w całym kraju. Zawiera dane z programów dla administracji cmentarzy, które obejmują mapy oraz dokumentację fotograficzną. Realizacja tego projektu stała się możliwa dzięki przeprowadzeniu inwentaryzacji cmentarzy, a spis grobów oraz informacje o osobach pochowanych są na bieżąco aktualizowane przez administratorów.

Co ciekawe Grobonet to nie tylko wyszukiwarka. Administratorzy cmentarzy mogą aktywować różnorodne moduły, takie jak zapalenie wirtualnego znicza, zlecenie sprzątania nagrobka, opłacenie miejsca na cmentarzu przez internet, zgłoszenie błędów w wyszukiwarce, czy nawet umieszczenie na stronie wspomnień o osobach zmarłych.

eCmentarze – Uniwersalna wyszukiwarka grobów

W poszukiwaniach informacji o osobach pochowanych na cmentarzach w Polsce można skorzystać nie tylko z Grobonet.com, ale również z narzędzia o nazwie eCmentarze. To również internetowa wyszukiwarka pochowanych osób. Została stworzona z myślą o łatwiejszym odnajdywaniu grobów, niezależnie od lokalizacji cmentarza czy województwa. eCmentarze obsługuje wszystkie regiony Polski, w tym takie jak Śląskie, Mazowieckie, Małopolskie, Opolskie, Łódzkie i Świętokrzyskie. Dzięki tej wyszukiwarce możemy szybko i sprawnie odnaleźć osoby zmarłe, korzystając z kryteriów takich jak imię, nazwisko, miasto czy województwo. Niezależnie od tego, gdzie znajduje się miejsce pochówku, eCmentarze pomaga odnaleźć poszukiwaną osobę.

WebCmentarz – Dla administracji cmentarzy

WebCmentarz to nie tylko narzędzie do odnajdywania grobów, ale również platforma stworzona z myślą o prowadzeniu administracji cmentarza w sposób nowoczesny i interaktywny. To narzędzie, które umożliwia parafianom śledzenie informacji ogólnych o osobach pochowanych na cmentarzu, takich jak imię, nazwisko, daty urodzenia i śmierci, a także lokalizacja grobu. Użytkownicy mogą odwiedzać stronę internetową swojej parafii, gdzie mają możliwość składania wirtualnych kwiatów, zapalania zniczy, śledzenia rocznic śmierci i urodzin, oraz sprawdzania, kogo pożegnali w ostatnim czasie. Narzędzia, jakie dostarcza WebCmentarz oferują automatyzację, a praca osób odpowiedzialnych za administrację cmentarza sprowadza się głównie do wprowadzania nowych danych do systemu. Dzięki narzędziu parafianie i goście poruszający się po cmentarzu mogą z łatwością odnaleźć groby swoich bliskich dzięki zastosowaniu rozwiązań mobilnych, które pozwalają na śledzenie lokalizacji grobów na cmentarzu w czasie rzeczywistym.