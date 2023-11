Bez tego Twoja firma nie istnieje w sieci. Tak sprawisz, że klienci znajdą cię bez problemu

Wyszukiwarka Google to wciąż i niezmiennie najpopularniejsza witryna na świecie. W tym miejscu większość internautów zaczyna swoje poszukiwania sklepów, restauracji, hoteli, noclegów czy innych atrakcji, ale także fryzjera, kosmetyczki czy innych podobnych usług. Tak więc dla każdej takiej firmy to wręcz obowiązek, by w niej zaistnieć.

Wizytówka w Google Maps - bezpłatny profil firmowy

Najprościej rozpocząć taką obecność od założenia Wizytówki w Google Maps, czyli bezpłatnego profilu firmowego, a który to wyświetla się pośród innych w górnej części wyszukiwarki Google, po wpisaniu danej formy działalności i przybliżonej lokalizacji.



Internauci znajdują w ten sposób, dokładne dane naszej firmy, w tym numer telefonu, adres, godziny otwarcia, stronę www oraz trasę dojazdu z przekierowaniem wprost do Google Maps. To też miejsce na opinie naszych klientów, które jeszcze bardziej mogą wpłynąć na widoczność naszej firmy w wyszukiwarce Google, ale także bezpośrednio w wyszukiwarce aplikacji Google Mapy.

Osobiście na przykład, tylko tak wyszukuje restauracje z największą liczbą gwiazdek w najbliższej lokalizacji trasy przejazdu samochodem, podczas krajowych wycieczek. Drugim kryterium jest liczba tirów na parkingu pod danym lokalem,- ale to już sprawdzona mądrość zasłyszana od zawodowego kierowcy.



Co więcej, później możemy nasz profil monitorować pod względem widoczności i poziomu interakcji klientów, którzy nas w ten sposób znaleźli.

Jak założyć Wizytówkę firmy w Google Maps

Jeśli jesteśmy zalogowani w przeglądarce do swojego konta w Google, wystarczy pod tym linkiem wybrać przycisk w prawym górnym rogu - Zarządzaj.



W przypadku, gdy nie mamy jeszcze założonej wizytówki, uruchomi się nam od razu formularz tworzenia nowej. Na początek wybieramy nazwę naszej firmy,- tu również jeśli nie ma takiego profilu, będziemy mogli utworzyć nowy oraz wskazać rodzaj prowadzone działalności,- w tym przypadku wybieramy: Restauracja. Ważne tu, aby wskazywać opcje proponowane w menu rozwijanym, czyli wystarczy rozpocząć pisanie Rest… i wskazać myszką proponowany rodzaj działalności.



W dalszej kolejności zaznaczamy dodanie do naszej wizytówki lokalizacji, no i wpisanie dokładnego adresu, by potencjalni klienci mogli od razu ją wyświetlić w Google Mapy i rozpocząć nawigację z trasą przejazdu do naszego lokalu.



Jeśli prowadzimy restauracje z opcją dowozu jedzenia, warto w dalszym kroku zaznaczyć od razu taką opcję i dodać obszar dowozów z dokładnością do dzielnicy danego miasta.



Następnie dodajemy numer telefonu i adres naszej strony www, a w przypadku restauracji warto jeszcze zdefiniować dni i godziny otwarcia naszego lokalu czy włączyć opcję kontaktu z klientami z poziomu naszej Wizytówki, no i wskazać możliwości zamawiania posiłków oraz dodać zdjęcia lokalu, podawanych posiłków czy menu.



To w zasadzie wszystko, pozostaje czekać już tylko na weryfikację takiej wizytówki, po której to od razu możemy z niej korzystać, ewentualnie modyfikować i poprawiać.

Oczywiście to wszystko kroki dostępne w formularzu dodawania profilu restauracji, w przypadku innych usług pojawią się inne adekwatne do nich dane do wprowadzenia.

