Twittera przejął Elon Musk i... Mastodon zyskał miliony nowych użytkowników

Elon Musk pokazuje że można zrazić użytkowników nie tylko do siebie, ale też całej platformy którą się włada. Konkurencja ma powody do radości.

Przejęcie Twittera przez Elona Muska to szereg konsekwencji, których wielu z nas nigdy by nie podejrzewało. I to - niestety - niekoniecznie dobrych. Pewnym jednak jest, że ekscentryczny miliarder nie wzbudza jedynie zachwytów, a jego kolejne akcje są dość celnie punktowane przez licznych obserwatorów. I wbrew temu w co wielu chciało wierzyć — przejęcie przez niego sterów sprawiło, że... wielu użytkowników zdecydowało się przejść do bezpośredniej konkurencji oferującej ten sam rodzaj doświadczenia. Czyli serwisu Mastodon.

Źródło: Depositphotos

O tym że są rzeczy które Mastodon robi lepiej od Twittera nikogo specjalnie przekonywać nie trzeba. Kto dał szansę serwisowi mającemu być alternatywą dla Twittera ten wie, że tych trochę jest. Ale co najlepsze - cały ten cyrk i kolejne niezdrowe decyzje Muska sprawiają, że ludzie patrzą na alternatywy znacznie przychylniejszym okiem. Wyraźnie w swoich statystykach odczuwa to Mastodon, który jeszcze nigdy nie był tak popularny jak w ostatnich tygodniach.

Mimo że nie brakuje na rynku platform social media - zarówno nowych, jak i starych, to jest to radykalnie inne podejście do mediów społecznościowych, oferujących coś, czego te z tradycyjnym podejściem nie mają. To może być jeden z powodów, dla których Mastodon ostatnio eksplodował w popularności, skacząc z około 300 tys. aktywnych użytkowników miesięcznie do 2,5 mln w okresie od października do listopada, z coraz większą liczbą dziennikarzy, postaci politycznych, pisarzy, aktorów i organizacji przenoszących się na stronę. Rozumiejąc, że wolność prasy jest absolutnie niezbędna dla funkcjonującej demokracji, jesteśmy podekscytowani widząc, jak Mastodon rośnie i staje się nazwą domową w newsroomach na całym świecie i jesteśmy zobowiązani do kontynuowania ulepszania naszego oprogramowania, aby sprostać nowym wyzwaniom, które przychodzą wraz z szybkim wzrostem i rosnącym zapotrzebowaniem.

Do czasu całego zamieszania z przejęciem Twittera — administracja serwisu mogła liczyć na około 300 tys. aktywnych użytkowników miesięcznie. W okresie między październikiem, a listopadem zanotowano 2,5 miliona aktywnych użytkowników. Tak się składa, że czasowo idealnie spina się to z przejęciem Twittera przez Elona Muska - i chyba nikt nie wierzy w to, że jest to jakikolwiek przypadek. Podobnie zresztą jak przypadkiem nie były ostatnie zawirowanie na Twitterze związane z brakiem podglądu dla linków z kilku popularnych platform — w tym Mastodona właśnie.

Fakty są takie, że Twitter na tę chwilę jest gigantem w swojej kategorii — ale ostatnie tygodnie pokazują, że ludzie są zmęczeni niepewnością, brakiem zasad i konsekwencji. Dlatego coraz więcej osób szuka alternatyw — a branża nie lubi pustki, dlatego kolejni twórcy próbują swoich sił w tworzeniu miejsca które z sukcesem zastąpi uciekinierom z Twittera takie same doświadczenia.