Cyberatak na platformę X. Musk szuka winnych i ma swoje typy

Platforma X (dawniej Twitter) od wczoraj przeżywa ciężkie chwile. Usługa przynajmniej trzykrotnie przestawała działać, a wygląda na to, że na tym się nie skończy. Musk już szuka winnych wskazując między innymi na Ukrainę, ale to inna grupa wzięła odpowiedzialność za ten atak.

Tylko w dniu wczorajszym dostęp do platformy X był ograniczany przynajmniej 3 razy, prawdopodobnie z powodu ataków DDoS (Distributed Denial-of-Service) przeprowadzanych według Elona Muska z "ukraińskich adresów IP". W międzyczasie pojawiły się jednak nowe informacje, wedle których odpowiedzialność za atak wzięła grupa Dark Storm, pro-palestyńskie ugrupowanie, które ma na swoim koncie już podobne ataki w 2023 roku wymierzone w kraje NATO oraz Izrael. Wygląda więc na to, że ukraińskie adresy IP zostały użyte do ataku tylko pośrednio, prawdopodobnie będąc tylko częścią "bota", który zaatakował platformę X.

Elon Musk szuka winnych

Elon Musk, dla którego X jest prawdziwym oczkiem w głowie i główną platformą komunikacji ze światem, szybko przystąpił do kontrataku szukając winnych problemów ze swoim serwisem. W stacji Fox stwierdził, że winni mogą być Ukraińcy, którzy zostali w ostatnim czasie upokorzeni przez administrację Donalda Trumpa, której Musk jest zresztą częścią. Prawda może być jednak inna, ale tym szef SpaceX i Tesli w ostatnim czasie wydaje się nie przejmować. Dzisiaj X działa już raczej stabilnie, choć nie jest wykluczone, że próby przeciążenia serwisu nadal trwają, ale nie są już widoczne dla użytkowników.

Obrona przed atakami typu DDoS w pewnym zakresie jest możliwa i zapewne X zaimplementowało odpowiednie środki ochrony aby problemy z dostępem do platformy nie powróciły. Sytuacja wydaje się obecnie stabilna, choć nie można jeszcze chyba uznać, że ataki ustały. Dark Storm w swoim oświadczeniu, w którym przyznaje się do ataku, przyznaje, że skierowany jest on głównie przeciwko osobie samego Elona Muska. Miliarder w ostatnim czasie bryluje na X ferując delikatnie mówiąc, kontrowersyjne opinie. Nie tylko w temacie konfliktu na Ukrainie, ale również w kwestii innych krajów, z którymi USA rozpoczęło praktyczną wojnę handlową. Wiele wskazuje na to, że z tego powodu X może być jeszcze długo celem ataków.

źródło: Fox Business / Forbes