Polacy w czołówce Europy. Właściciel popularnej platformy może tylko załamać ręce

Social Media mają swoje wzloty i upadki, ale czasem jednak przychodzi pora na powolne odejście w cień. Czy tak się stanie i dla tej? Póki co nie wygląda to kolorowo, szczególnie w Europie.

Właściciel popularnej platformy nie ma ostatnio dobrego czasu, kontrowersja goni kontrowersje, które powodują spore straty na giełdzie. Poza nimi może jeszcze odczuć utratę wiary w Twittera, to bowiem stamtąd, Europejczycy zaczęli masowo odchodzić, a w top 3 krajów – niespodzianka.

Polacy w czołówce Europy. Nie chcą pisać na Twitterze

Platforma Elona Muska opublikowała kwietniowy raport w ramach Aktu o usługach cyfrowych Unii Europejskiej (DSA), do którego są zobligowane firmy działające na terenie Europy. On zaś dostarczył ciekawych liczb, z których można odczytać, jak bardzo zaczęło się zmieniać Europejczyków do X (dawniej Twitter) na przestrzeni niecałego roku, od zaledwie sierpnia 2024.

Licząc od tamtego miesiąca, w Europie zrezygnowało z dawniej prominentnego przykładu mediów społecznościowych aż 11 milionów użytkowników. Co ciekawe, wśród czołowej trójki, która stanowi około 50% odchodzących – są Polacy. Na pierwszym miejscu się plasują Francuzi, których odeszło od zeszłego roku 2,7 miliona osób, na trzeciej pozycji się uplasowali nasi sąsiedzi. Niemców ubyło aż 1,3 miliona, zaś jak to wyglądało w Polsce? Aż o pół miliona więcej niż Niemców, 1,8 miliona Polaków stwierdziło, że nie będzie dalej korzystać z usług X.

W tej chwili na Twitterze działa około 95 milionów kont zarejestrowanych w Europie, czyli na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy stracono ich ponad 10%. Europa ogólnie ma dość słabą opinię o tym reprezentancie social media. Nawet komisja nie uważa, aby stanowiła za duże zagrożenie i nie podejmuje innych działań niż decyzja o wykroczeniach dotyczących nielegalnej treści.

Inne ciekawostki, które można o naszym kraju wyczytać, to choćby fakt, że w zespole zajmującym się moderacją, jest jedna osoba natywnie posługująca się polskim i jedna jako drugim językiem.

