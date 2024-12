Skok na kasę w wykonaniu Muska. Kto wyda takie pieniądze?

X (wcześniej Twitter) wprowadził płatną subskrypcję w październiku ubiegłego roku. Oferuje trzy różne opcje abonamentowe. Im więcej zapłacisz, tym więcej dodatkowych funkcji dostajesz. Przeciętny użytkownik X, który głównie denerwuje się na polityków, raczej nie zdecyduje się na subskrypcję. Natomiast twórcy i influencerzy zyskują nowe narzędzia, które pozwalają im dotrzeć do obecnych i nowych odbiorców w zupełnie inny sposób.

Podstawowy abonament, nazywany Basic oferuje m.in. mały boost do odpowiedzi, szyfrowane prywatne wiadomości, foldery Zakładek, karta Najciekawsze, możliwość edytowania wpisów, publikowanie dłuższych wpisów i dłuższych wideo. Miesięczny koszt tego abonamentu na premierę wynosił 13,50 zł miesięcznie lub 142,85 zł rocznie (bez VAT). W zależności od tego, czy abonament kupiony był na stronie internetowej, czy przez aplikację mobilną, cena ta uległa zmianie – przykładowo, kupując X Basic na miesiąc w apce na iOS trzeba zapłacić 19,99 zł, co związane jest z dodatkową opłatą dla Apple za każdą transakcję.

W ofercie X są jeszcze dwa inne abonamenty Premium oraz Premium+ z czego najwięcej kontrowersji wzbudza ten z "plusem". Głównie za sprawą ceny i tego, co oferuje. X obecnie pełne jest reklam i treści sponsorowanych, których trudni pozbyć się bez płacenia. By mieć pewność, że platforma nie będzie wyświetlać reklam, trzeba zapłacić za najdroższy abonament. Gdy debiutował na rynku, miesięczny jego koszt wynosił 72 zł (bez VAT). Za rok z góry trzeba było zapłacić 749,98 zł (bez VAT). Ten cennik już nie obowiązuje, gdyż X niespodziewanie podniosło ceny i to drastycznie.

X bez reklam kosztuje teraz krocie. Ktoś się skusi?

X Premium+ oferuje wszystkie funkcje podstawowego abonamentu oraz Premium, w tym możliwość zarabiania na wpisach, znaczek weryfikacji, Asystent AI Grok 2, X Pro, Analytics, Media Studio oraz subskrypcje twórców treści. Do tego w pełni pozbawiony reklam dostęp do platformy, możliwość pisania artykułów, oraz największy boost do odpowiedzi. Za te rozwiązania trzeba obecnie zapłacić 89 zł (bez VAT) za miesiąc lub 930 zł (bez VAT) na rok. Dodając podatek, ceny te rosną jeszcze bardziej. Miesięczna opłata to koszt 109,47 zł, natomiast roczny abonament wyceniony jest na poziomie 1143,90 zł. Skąd te podwyżki?

X tłumaczy to kilkoma czynnikami:

Bez reklam: X Premium+ jest teraz całkowicie wolne od reklam, zapewniając nieprzerwane przeglądanie. To znaczące ulepszenie znajduje odzwierciedlenie w nowym cenniku.

Więcej funkcji: Wraz z wejściem w życie tej aktualizacji subskrybenci Premium+ będą mogli cieszyć się wyższym priorytetem wsparcia ze strony @Premium, dostępem do nowych funkcji, takich jak Radar, oraz wyższymi limitami naszych najnowocześniejszych modeli Grok AI, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco. Wyższe ceny pozwalają nam inwestować więcej w ulepszanie Premium+ w miarę upływu czasu.

Wspieranie twórców: Twoja subskrypcja bardziej bezpośrednio wspiera nasz rozwijający się program dla twórców. X zmienił model udziału w przychodach, aby nagradzać jakość treści i zaangażowanie, a nie tylko wyświetlenia reklam. Twoja opłata abonamentowa Premium+ przyczynia się do tego systemu, w którym zarobki twórców są powiązane z ogólną wartością, jaką wnoszą do X, a nie z wyświetleniami reklam.

Przekonani? Nowy abonament obowiązuje od 21 grudnia i dotyczy przede wszystkim nowych subskrybentów. Osoby z aktywnymi subskrypcjami zmianą w cenniku zostaną dotknięte pod 20 stycznia 2025 r.