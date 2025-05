X nie działa. Co się dzieje z platformą Muska?

Popularne serwisy internetowe mają to do siebie, że nieoczekiwanie przestają działać. Najszybciej o tego typu sprawach przeczytamy na X (dawniej Twitter) – to tam firmy publikują na gorąco informacje związane z problemami w działaniu strony i aplikacji. To również również tam podają, że wszystko wraca do normy. A co zrobić, jeśli to X przestał działać? Gdzie szukać informacji? Właśnie tego doświadczamy.

Pierwsze problemy z dostępem do X pojawiły się już kilkanaście godzin temu. Choć teoretycznie strona działa i niektóre elementy interfejsu się wyświetlają, nie ma co liczyć na przeglądanie wpisów dostępnych, czy to na stronie głównej platformy, czy na konkretnych stronach użytkowników – tych indywidualnych, czy też firmowych. Nie działa też logowanie – mimo możliwości podania loginu i hasła, próba potwierdzenia danych kończy się wyświetleniem błędu: „Błąd. Spróbuj ponownie później”.

Sama strona wyświetla komunikaty „Coś poszło nie tak, spróbuj ponownie później”. Nie działa praktycznie nic – nawet nie zmienimy opcji, czy nie sprawdzimy tego, co mamy na swoim profilu. X zmaga się w ostatnim czasie z dość częstymi przerwami w działaniu. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce kilka tygodni temu i dotknęła użytkowników z USA i Indii. Tym razem prawdopodobnie mamy do czynienia z awarią o zasięgu globalnym – X nie działa także w Polsce.

X nie działa. Platforma z problemami

I nie jest to pojedynczy przypadek. Wystarczy zerknąć na zgłoszenia w Downdetector. Od godzin nocnych (czas u polskiego) stale przybywa informacji o problemach X'a. Na chwilę obecną nie jest znana skala awarii oraz to, co ją spowodowało. Wiadomo natomiast, że użytkownicy, którzy chcieli skorzystać z popularnego serwisu społecznościowego, nie kryją swojego niezadowolenia, choć. Nie wiadomo też kiedy przywrócone zostaną wszystkie funkcje. Gdy tylko coś się zmieni, będziemy o tym informować