Nie korzystacie już z Twittera? Serwis sam usunie wasze konta, a nazwa użytkownika powróci do puli do wykorzystania przez innych. Tak Musk chce poradzić sobie problemem nieużywanych profilów.

Twitter po przejęciu przez Elona Muska zniechęcił wielu użytkowników do platformy. Porzucili oni swoje konta szukając alternatywy - i to bez kasowania dotychczasowego profilu. Jednak na przestrzeni ostatnich lat porzuconych kont przybywało - i z różnych powodów nie zostawały dezaktywowane lub usunięte. A to rodzi kilka dodatkowych trudności - o ile historia wpisów nie stanowi większego problemu, tak "zablokowane" nazwy użytkowników przez osoby, które z tych kont nie korzystają, to brak możliwości ponowne ich wykorzystania przez innych. To zmieni się już niebawem.

Wielkie czystki na Twitterze. Zniknie wiele nieużywanych kont

Elon Musk w serii wpisów na Twitterze, potwierdził, że serwis czeka wielka czystka - użytkownicy, którzy przez lata nie korzystali ze swoich kont, nie będą mogli do nich powrócić. Szybko rozpoczęła się dyskusja na temat historii tweetów tego typu kont. Szef Twittera zapewnił jednak, że nie zostanie ona wyczyszczona - wszystkie wpisy zostaną zarchiwizowane i nadal będą widoczne. Ruch ten ma zapewnić możliwość powrotu nieużywanych, atrakcyjnych nazw użytkowników do puli dostępnych loginów - tak, by inne zainteresowane nimi osoby mogły z nich skorzystać.

Na ten moment zapowiedzi to wszystko, co Elon Musk miał do przekazania. Nie ma żadnych konkretnych informacji związanych z procedurami, zasadami i ograniczeniami związanymi z usuwaniem starych, nieaktywnych kont. Nie wiadomo więc w jaki sposób konta będą oceniane pod kątem braku aktywności. W regulaminie Twittera od lat znajduje się informacja, że konto może zostać uznane za nieaktywne już pod 30 dniach od ostatniego logowania - jednak tego typu konta nigdy nie były dezaktywowane po tak krótkim czasie. Kontakt z działem prasowym Twittera nadal jest zerowy - informacja zwrotna z emoji 💩 przestała być zabawna. Komunikacja z Twitterem sprowadza się wyłącznie do komunikatów Muska, w których na konkrety liczyć nie można. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne potwierdzenie procedury, która zrobi porządek ze starymi, zapomnianymi już kontami na portalu.